La Fundació Roses contra el Càncer ha fet una donació de 5.900 euros per finançar un estudi sobre podologia oncològica que realitza la podòloga Maise Cunill amb la col·laboració de pacients de l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital de Figueres.

El principal objectiu de l’estudi és conèixer els símptomes i les necessitats que tenen les persones que presenten una malaltia oncològica pel que fa a l’estat dels seus peus, per posteriorment poder-los oferir una atenció integral.

La presidenta de Roses Contra el Càncer, Núria Pàramo, ha explicat que aquesta donació econòmica és una forma d’ajudar en un projecte que contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones que passen per un procés oncològic. “Sabíem que la malaltia causa molèsties als peus i també a les mans i que existeixen molt pocs recursos per pal·liar-ho. Per això, vam acordar fer la donació al projecte de la Maise Cunill, perquè està centrat en l’atenció específica dels peus de les persones malaltes de càncer”, ha afegit Pàramo.

Segons Maise Cunill, l’estudi ha pogut constatar que “les persones tractades a l’Hospital de Dia Oncològic refereixen alteracions als peus en general. Per exemple, un canvi de color a les ungles, la pròpia caiguda de les ungles i també dolor. També refereixen pèrdua de sensibilitat als dits i formigueig. Altres persones comenten que senten molèsties a la planta del peu”. I concreta que “la voluntat d’aquest projecte és poder donar un servei integral de Podologia a la persona malalta de càncer, saber quines alteracions presenta, assessorar-la i tractar-la si és necessari”.

Per a l’elaboració del treball, Maise Cunill compta amb el suport tècnic de l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE) pel que fa a l’assessorament metodològic i a l’adequació de la recollida de dades, per tal de garantir que la compilació de la informació és el màxim d’adequada i ajustada als objectius del projecte. També, juntament amb la Comissió de Recerca de la FSE, s’ha garantit que el treball compleixi amb tots els requisits ètics i legals vigents, així com els corresponents al maneig i la gestió de les dades personals de les persones participants.