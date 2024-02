Renfe ha començat el procés de selecció de la desena de treballadors necessaris per al Centre de Competències Digitals de Portbou i, de moment, ja s'han han rebut 125 currículums, el 32% de dones.

La companyia ha informat que les obres han acabat aquesta setmana i han suposat una inversió total de 260.000 euros.

Alhora, la companyia -a través de la seva filial Logirail-, ha iniciat el procés de selecció dels futurs treballadors del centre, així com de la persona responsable que el dirigirà. La desena de candidats sortiran dels 125 currículums rebuts (un 32% en són dones), especialment dels centres formatius de la comarca, com l’Institut Cendrassos de Figueres. En aquests moments, i després d’una primera fase de tria de talent, s’estan valorant els perfils d’una quarantena de persones.

Centre de Competències Digitals de Porbou, el primer d’aquestes característiques ubicat a Catalunya, s’especialitzarà en Quality Assurance and Testing (QA&T), és a dir, s’encarregarà d’assegurar la qualitat als processos operatius del Grupo Renfe a través de la definició i execució de proves per a la prevenció, verificació i detecció prèvia de possibles incidències que puguin afectar l’activitat quotidiana. A més, està previst que pugui anar integrant altres activitats relacionades amb la investigació, desenvolupament i desplegament de tecnologies emergents en el sector ferroviari. Es tracta de tasques preventives per reduir els riscos de qualsevol desenvolupament que es realitzi sobre aplicacions per continuar complint amb l’excel·lència que s’exigeix a la companyia com a empresa pública.