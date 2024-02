Tres altempordanesos amics de la infància, Josep Rubau, Lluís Balasch i Jesus Prieto, estan a punt de fer realitat un somni que preparaven en la seva ment des de fa tres dècades: una expedició cap a l'Antàrtida amb bicicletes aquàtiques, creades per un d'ells. En aquesta aventura inèdita, programada per començar a finals de febrer, aquests tres empordanesos van acompanyats de Red Shark Bikes i compten amb l'assessorament de l'experimentat aventurer Antonio de la Rosa.

Josep Rubau explica que el desenvolupament de la bicicleta aquàtica li va suposar més de sis anys de treball. Temps més tard es va despertar entre els amics l'antic somni de viatjar plegats en una aventura que havia de ser molt especial. Ara busquen navegar per la costa antàrtica per primera vegada a la història sobre bicicletes aquàtiques: "És un projecte en què fa un any que estem, immersos, preparant-nos físicament i mentalment". El Comitè Polar Antàrtic ha donat llum verda a la iniciativa, "permetent-nos utilitzar les bicicletes Red Shark amb zero emissions, ja que són a tracció humana, en una aventura de mobilitat sostenible per descobrir aquest entorn natural únic."

L'expedició comença el dimarts 27 de febrer, quan es dirigiran primer cap a la Terra del Foc a l'extrem sud d'Amèrica del Sud, per preparar-se per la travessa pel Pas de Drake cap a l'Antàrtida.

Durant un mes, els tres aventurers es veuran immersos en les condicions més extremes, amb temperatures que poden caure fins a 20 graus sota zero, mars semigelats, vents violents, corrents i icebergs. Tot això mentre intenten completar el que serà un rècord mundial: "El fet de fer-ho amb la bicicleta ho converteix en una fita històrica perquè mai uns humans han anat en bicicleta d'aigua vorejant la costa Antàrtida".

Validar les bicicletes en condicions extremes

Cada cop som més conscients que "sortim de la nostra zona de confort per a dur a terme una aventura extrema, però l'encarem amb molta precaució a l'hora d'afrontar les adversitats", detalla Rubau. "Hem provat i validat les bicicletes en condicions gèlides extremades i han respost bé i tenim equipacions molt tècniques per suportar les baixes temperatures, si caus al mar pots quedar congelat en minuts".

El documental

Un documental capturarà tots els detalls de l'expedició, des dels preparatius fins als moments més intensos a l'Antàrtida. Ja està en marxa i es preveu que es llanci a finals d'any a diverses plataformes digitals de streaming. Prèviament, aquests tres amics ja han fet proves als fiords noruecs per preparar-se per a aquesta missió històrica.

Per coronar aquest somni, Mediaset planeja realitzar la primera transmissió en directe d'aquesta aventura singular a l'Antàrtida, gràcies a l'interès de l'aventurer Antonio de la Rosa i del repte especial que es plantegen per convertir-se en una llegenda viva de l'aventura moderna.