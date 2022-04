Josep Rubau ha unit la passió pel ciclisme amb la vocació d’innovació i creativitat llançant un nou esport al món que consisteix a pedalar al mar i surfejar les onades amb la primera bicicleta d’aigua. Recentment, també ha dissenyat el primer patinet elèctric del món per anar a l’aigua. Rubau ja va demostrar el seu ADN creatiu fa anys amb el disseny del cotxe esportiu Tramontana, el Volkswagen New Beetle Dune i la Super Bike Miura.

La innovadora bicicleta aquàtica, creada pel dissenyador de vehicles empordanès Josep Rubau, ha obert un munt de possibilitats dins el món del ciclisme i el benestar personal. Pensada per a portar el ciclisme a l’aigua, la Red Shark ha generat passió arreu del món i són una seixantena de països els que ja tenen als seus rius, llacs o mars, aquests vehicles amb els quals passejar per l’aigua.

L’empresa Red Shark Bikes aposta per la creativitat des del centre tècnic de desenvolupament ubicat a Roses. «Som una empresa petita, ens agrada anar creixent a poc a poc, però des del principi vam voler que el nostre mercat fos internacional –de fet al mercat nacional hi tenim poca presència encara–». Cada cop estan més presents al Japó, Austràlia, Mèxic, Alemanya, Irlanda, Anglaterra, Escandinàvia, entre altres, i ara estan entrant amb força al mercat americà.

Per crear la Red Shark : «Hem fusionat una taula de paddle amb una bicicleta: el resultat és una bike surf, amb què pots jugar i surfejar les onades de fins a mig metre d’alçada amb seguretat i fermesa», gaudint del ciclisme en el món aquàtic.

La Red Shark és una bicicleta que porta una base inflable tipus taula de paddle surf. Destaca per la seva versatilitat i existeixen tres models per a públics diferents: en primer lloc, el familiar, Enjoy; hi ha un segon model de finalitat fitness per entrenament, adreçat a ciclistes, esportistes i un tercer model per a aventurers, que s’utilitza més en llacs, rius i pantans: «L’únic que tenen en comú és la taula: la pots desmuntar i fins i tot transformar en el primer patinet elèctric que s’ha fet a escala mundial. Porta un jet a la part inferior i és adient per a tots els públics».

La taula parteix del concepte d’una navalla suïssa que fa possible anar-li acoblant fins a sis kits de manera que es pot convertir en paddle surf, en patinet elèctric, en un caiac i fins i tot pots unir dos i tens un tàndem i també pots arribar a practicar-hi ioga i pilates». És molt funcional, diu Rubau, «la pots plegar i transportar en qualsevol vehicle».

Hi ha un quart disseny que no està en producció sinó que es fa segons demanda i el seu termini d’entrega és més elevat. És l’únic model que no és plegable, ja que està fabricat totalment en carboni, un material molt lleuger: «Aquesta bicicleta talla l’aigua com un ganivet i serveix per fer competicions». Entre els clients que l’han adquirit «hi ha dos olímpics medalla d’or que la fan servir per entrenar. Una d’ells és la neerlandesa Irene Schouten que ha guanyat tres medalles d’or en els últims jocs olímpics de Pequín». Com a curiositat explica que «l’hem venut a personalitats com el Príncep de Dubai o el príncep de Bahrain».

La Red Shark causa sensació arreu del món, «quan ho descobreixes enganxa moltíssim» confessa Rubau. Satisfets pel fet de veure que «hem generat un nou esport que està a l’aigua, un lloc molt tranquil, molt segur, molt relaxant, molt espaiós, sense la fressa de les carreteres, i sense trànsit, és una opció de lleure, plaer i diversió: pots anar de Roses a l’Escala i tornar en un matí, per exemple».

El seu ús obre la porta a nous territoris: permet recórrer rius, descobrir llacs o pedalar per l’oceà. Assenyala que és una bicicleta molt estable, «no et mullaràs els peus si no vols i es pot utilitzar en totes les estacions de l’any». El principal objectiu és poder entrenar lluny del tràfic d’una forma segura i gaudint de l’amplitud del paisatge aquàtic. A més, tant la producció com els proveïdors són d’aquí en un 80% i de primer nivell. Es tracta d’un producte ecològic, respectuós amb el medi ambient, no fa soroll, produeix zero emissions i totes les peces estan dissenyades perquè es puguin reciclar fàcilment. El seu manteniment és molt baix, recalca el creador.

Com neix la Red Shark

Rubau va començar a concebre el projecte després d’una greu caiguda amb bicicleta. «Amb el colze trencat en cinc peces, el metge em va dir que mai més aniria en bicicleta». A partir d’aquí «buscàvem la sensació de fer alguna cosa que ens omplís com a aficionats a la bicicleta i vam buscar com poder fer ciclisme dins l’aigua». El nou producte es va gestar durant sis anys, a foc lent, en un garatge de Roses fins que va evolucionar com a bike surf i es va començar a comercialitzar el 2019.

El dissenyador de la Red Shark procedeix del món de l’automoció i ja té antecedents d’èxit, com ara el super esportiu Tramontana, el Volkswagen New Beetle Dune i la Super Bike Miura. Ara amb la bicicleta aquàtica «volem ser el número 1 com a referent de bicicleta d’aigües». Fins ara la competència no existeix, recalca: «Ens podran copiar, però nosaltres sempre estarem a l’avantguarda d’aquesta tecnologia» i remarca «podem créixer cap a altres mercats, però sempre tenint la mateixa filosofia d’empresa, amb l’ADN creatius, respectuós i amb coherència amb el nou entorn que ens hem trobat».