L'Institut Geogràfic Nacional -l'homòleg estatal de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya- ha registrat un sisme de magnitud 1,8 de l'escala de Richter a la zona de Colera. L'epicentre ha tingut lloc al mig de l'aigua i s'ha deixat sentir a municipis pròxims com Port de la Selva. El sisme hauria passat sobre un quart de nou de la nit. Alguns veïns de la població han alertat que havien notat el soroll com si fos una explosió, però es tractava d’aquest sisme registrat. El 25 de gener hi va haver un altre sisme a la zona, també amb epicentre a l'aigua, aquest de magnitud 2,4. En aquest cas el fenomen es va registrar a Port de la Selva. El terratrèmol d'avui no ha generat cap incidència.