L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha registrat un terratrèmol de 2,4 graus a l’escala de Richter aquest dijous a la tarda a la costa de davant del Port de la Selva. El sisme hauria passat sobre dos quarts de set de la tarda amb un epicentre dins de l’aigua. Alguns veïns de la població han alertat que havien notat el soroll com si fos una explosió, però es tractava d’aquest sisme registrat. D'altres asseguren haver notat un lleuger tremolor del terra. De moment, no es té constància de cap incidència. Segons Protecció Civil, el sisme s'ha percebut des de Llançà, el Port de la Selva i Roses. El telèfon d'emergències 112 ha rebut quatre trucades per aquest fet.