La tercera edició del Premi a l’Emprenedoria i a la Creativitat de la demarcació de Girona, convocat per l’agrupació aGOe amb el suport de la cambra de Comerç i la UdG, ha distingit enguany dos dels dotze projectes que s’han presentat a un guardó que pretén impulsar la creació o el reforç de nous negocis. El primer d’enguany ha correspost a NasApp, una eina a disposició dels ciutadans per a registrar incidències de contaminació per olors. L’altre guardó ha recaigut en el projecte Pictolex, creat per l’advocada i economista Carlota Albanell, instal·lat a la incubadora vertical de Figueres.

L’entitat aGOe està integrada per professionals i exdirectius sèniors que, de manera voluntària, ofereixen la seva experiència per orientar nous emprenedors i empreses. Aquesta innovadora iniciativa va recollir el Premi Emprenedors de l’Alt Empordà 2023. La Incubadora Vertical acull dues emprenedores amb perfil innovador El principal objectiu de Pictolex és apropar el contingut legal de qualsevol tràmit a tothom amb documents més visuals, fàcils d’omplir o de seguir, i que poden arribar a ser tires de còmic amb explicacions directes i abreujades. La proposta (www.pictolex.com) ofereix els seus serveis per a millorar la comunicació entre les empreses i els seus clients o les administracions i els ciutadans a través del poder del legal design thinking. Calota Albanell destaca que «les administracions públiques, com l’Agència Catalana de Consum, han estat receptives a aquesta proposta, però també tenim obertes vies amb les empreses per a aconseguir el mateix objectiu», però reconeix que, «en alguns sectors privats, ens costa molt entrar, com seria el cas de les assegurances o la banca, on faria molta falta alleugerir la documentació. En el primer cas, fins i tot el Col·legi de Mediadors d’Assegurances reconeix la intel·ligibilitat de moltes pòlisses». L’emprenedora agraeix l’oportunitat que li dona l’Ajuntament de Figueres de poder llançar el seu projecte des de la incubadora del centre Ferran Sunyer i espera que l’espai «guanyi en presència, ambient de xarxa» amb l’arribada de nous emprenedors que s’afegeixin als que hi ha ara. L’enginyer figuerenc Joan Cos, soci i membre d’aGOe, destaca que el jurat va valorar Pictolex «perquè és un projecte real i amb recorregut, que facilita les gestions a la gent i ajuda les empreses». Albanell té clar que «si els documents o els contractes s’entenen millor, les vendes són més ràpides. I l’administració pública també seria més accessible per a tothom». Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ