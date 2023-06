Un projecte pensat per fer més accessible els textos jurídics va resultar la proposta guanyadora de la categoria principal en els Premis Emprenedors de l’Alt Empordà 2023 que es van entregar el divendres 16 de juny al Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries. Pictolex, el projecte presentat per Carlota Albanell, està pensat perquè «tothom pugui entendre un text jurídic» gràcies «a l’ús d’una metodologia de disseny que posa les persones al centre de la comunicació legal». Albanell va rebre el premi consistent en un diploma, una estatueta, 3.000 euros en metàl·lic i 1.500 euros de publicitat al Setmanari de l’Alt Empordà- de mans del director del mitjà, Marc Verdaguer, i de la directora de la Fundació Altem, Isabel Artigas.

El segon premi va ser per al projecte QIPLANT B3 de Yolanda Márquez i el seu equip. Aquest projecte té per objectiu produir, transformar i comercialitzar productes alimentaris amb principis actius terapèutics que provenen de vegetals i subproductes alimentaris. Márquez es va emportar un diploma, una estatueta i 1.500 euros en metàl·lic. En la categoria d’Innovació es va premiar l’empresa Lladruc, de Roser Feliu, que ofereix teràpies assistides amb animals i que ha treballat conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per a detectar plagues del paràsit Bernat marbrejat.

El Premi d’Innovació Turística va recaure en l’empresa Barba Brava, un operador que comercialitza productes de consum a embarcacions amb vaixells que funcionen amb energia solar; i el Premi a Jove Empresari es va entregar al grup de música i d’animació infantil, El Pot Petit, en reconeixement de la seva trajectòria professional i el seu esperit innovador.

En el cas dels instituts de la comarca, en la categoria d’ESO, es va premiar el projecte Nathair, de Clàudia Frutos, Martina Mata, Maria Pujol i Carla Segura, que aposten per la fabricació de perruques de cabell natural a un preu assequible per combatre l’estigma social que tenen associat. En la categoria de Cicles Formatius i Batxillerat, el guanyador va ser el projecte Figucleta de Carla Cardona i Montse Torres, que aposten per un servei de lloguer de bicicletes i patinets a Figueres.

Els Premis Emprenedors Alt Empordà 2023 són una iniciativa dels ajuntaments de Figueres, Roses i Castelló d’Empúries, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona.