El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va matar a ganivetades el seu company de pis per una muda de roba el 31 d'agost de 2022 a Masarac. El veredicte recull múltiples proves que assenyalaven l'acusat com a autor del crim, començant per la seva mateixa declaració inculpatòria, tot i que des del principi ha defensat que va atacar-lo per defensar-se. Es tracta d'una tesi que no ha prosperat durant el judici, i que finalment no s'ha tingut en compte a l'hora de fer la valoració.

De fet, el jurat ha considerat provat que el processat va assassinar la víctima, és a dir, mitjançant un atac sobtat i sense donar-li cap possibilitat de defensar-se, ja que tot va ocórrer dins una habitació molt petita. A més, el fet que ambdós haguessin acordat una hora per barallar-se per tal de solucionar un afer domèstic que havia originat la disputa va fer que la víctima es veiés sorpresa per l'atac. El jurat ha votat per unanimitat la culpabilitat de l'acusat, però un d'ells ha dissentit en considerar-ho un assassinat.

Un cop va perpetrar l'atac mortal amb un ganivet que va agafar de la cuina, el processat va dir als seus companys de pis que truquessin a la policia, va sortir al carrer i va ser detingut amb el ganivet encara a la mà. No va oposar resistència i durant la reconstrucció del crim va admetre'n l'autoria. Per això, el jurat considera que ha col·laborat amb la justícia. Amb tot, el fiscal no ha modificat la seva petició de pena -24 anys de presó per assassinat-, perquè entén que "la simple acceptació dels fets" per part de l'acusat no és suficient per aplicar una atenuant de confessió. A més, també demana que s'indemnitzi a la mare del mort amb 140.000 euros i als seus germans amb 40.000 euros cadascun. Per la seva banda, la defensa demana que sí que es tingui en compte aquesta atenuant i que a l'hora d'aplicar la pena s'apliqui la pena mínima possible.