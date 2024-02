L'acusat d'assassinar un jove a ganivetades en una casa de Masarac el 31 d'agost del 2022 ha afirmat que, després de tenir una disputa amb la víctima per un afer domèstic, va amagar el ganivet "per defensar-se" perquè creia que es barallarien. Ara bé, "no el volia matar", ha remarcat.