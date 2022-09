Els Mossos han detingut aquest dimecres un home de 26 anys per matar un altre durant una baralla a Masarac. L'agressió es va produir amb una arma blanca però es desconeix el motiu de la baralla.

Els fets van tenir lloc cap a les nou de la nit a la via pública.

Quan els agents van arribar van constatar que hi havia un home que presentava ferides compatibles amb les causades per arma blanca. Des del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) van assistir l'home en el mateix lloc dels fets, però finalment va morir.

Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de Girona s'han fet càrrec de la investigació.

Segons fonts properes al cas, víctima i detingut vivien a la mateixa casa amb altra gent i eren d'origen subsaharià. Per causes que es desconeixen, van començar a barallar-se en ple carrer. Aleshores, el detingut li hauria assestat una punyalada.

L'avís el va donar un testimoni i quan la policia hi va arribar es va trobar la víctima estesa a terra. El SEM el va atendre però no va poder fer res per salvar-li la vida.