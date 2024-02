Giacoma Giannoti i Gabriele Armani, de la cockteleria Paradiso de Barcelona; Antonio Lai i Ho Chun Kit, de la cocteleria Quinary a Hong Kong; Noah Kwon i Demie Kim, de l'establiment Zest a Seül; tots ells a la llista World’s 50 Best Bars, van visitar la destil·leria de Quevall Licors Artesans de Llançà aquest cap de setmana.

La cocteleria Paradiso, que va guanyar el 2022 el premi al millor bar del món, va organitzar una col·laboració amb els bartenderes asiàtics a Barcelona. I aquests van anar fins a Llançà per visitar Quevall Licors Artesants com a exemple de qualitat, tradició, artesania i sostenibilitat. Els cocteleres van veure les instal·lacions, van fer una cata dels productes i van anar a dinar al restaurant Els Pescadors. "És poc habitual que els millors coctelers del món vinguin a Catalunya i que visitin l'Alt Empordà no passa cada dia. A més, van quedar impressionats amb el territori", assegura Isaac Castelló, un dels fundadors de Quevall.

De fet, Quevall va ser escollit per la cocteleria Paradiso per fabricar un Amaro de Trufa Blanca de Piamont i un aperitiu de fulla de figuera, arbre abundant a la zona. Aquesta proposta encara està en vies de desenvolupament.