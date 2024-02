El judici a l'acusat de matar un jove a ganivetades en una casa de Masarac, a l'Alt Empordà, el 31 d'agost del 2022 ha començat aquest dilluns a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular que s'encarregarà d'emetre el veredicte. El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat i demana 24 anys de presó perquè considera que va atacar la víctima "a traïció" i sense que tingués cap possibilitat de defensar-se. La defensa, en canvi, al·lega que va ser una baralla entre dos joves que treballaven de temporers al camp, en una situació de "misèria" i que el processat no tenia cap intenció d'acabar amb la vida de la víctima. Per això, considera que seria autor d'un homicidi imprudent.

Després de la tria dels nou membres del jurat popular (més els dos suplents), el judici ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Girona amb la lectura dels escrits de conclusions provisionals de la fiscalia i de la defensa. Amb posterioritat, el fiscal Víctor Pillado i l'advocada de la defensa Cristina Carreras han formulat les al·legacions prèvies, que és el moment en què es dirigeixen al jurat popular per explicar-los les tesis que sostenen.

Segons el guió, el judici es reprèn a la tarda amb la declaració de testimonis i està previst que l'acusat, que està en presó preventiva arran dels fets, ho faci dimecres, després d'haver escoltat els testimonis, els investigadors dels Mossos d'Esquadra i els forenses que declararan a la sala de vistes. La previsió és que la magistrada presidenta del tribunal, Fátima Ramírez, entregui l'objecte del veredicte al jurat dijous al matí.

Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado, l'acusat va planejar el crim i cinc hores abans dels fets, cap a les tres de la tarda, va agafar un ganivet "de grans dimensions" i el va amagar sota la roba de llit del lloc on dormia. Compartia habitació amb la víctima, un jove d'origen gambià i de 29 anys, en una casa on convivien temporers a Masarac.

Els dos joves havien quedat per "barallar-se" arran d'una discussió que havien tingut el dia abans per un problema de convivència. El fiscal sosté que la víctima no era a casa, situada al carrer Mont número 9, quan el processat va ocultar el ganivet i que, per tant, no podia saber que l'altre jove, també d'origen gambià i de 26 anys en el moment dels fets, anava armat: "L'acusat va ocultar el ganivet per disposar d'una arma blanca per poder-la utilitzar durant la baralla acordada".

La víctima va tornar al domicili cap a les vuit del vespre del 31 d'agost i va anar a l'habitació que compartia amb l'acusat. Allà, de manera "inesperada i per sorpresa", el processat va treure el ganivet d'entre la roba de llit i va atacar l'altre jove. Segons el fiscal, ho va fer sabent que la víctima anava "totalment desarmada" i quan el tenia "arraconat" en una cantonada de l'habitació i sense cap via per fugir.

El processat li va assestar una primera ganivetada a la regió subclavicular esquerra que li va acabar perforant el lòbul superior del pulmó. Segons l'acusació pública, sense acabar d'extreure el ganivet totalment del cos i sent conscient de la "capacitat nul·la de defensa" de la víctima, va enretirar una mica el ganivet i li va tornar a clavar, afectant diverses estructures vasculars. La víctima va morir de manera "immediata" per un xoc hipovolèmic com a conseqüència de les ganivetades.

A la sala de vistes, el fiscal ha exposat que el jove no va tenir cap possibilitat de defensar-se de l'atac perquè el processat es va encarregar "d'amagar" el ganivet entre la roba de llit perquè la víctima no sabés que tenia una arma blanca i perquè el jove anava "completament desarmat".

Assassinat o homicidi imprudent

El fiscal Víctor Pillado demana inicialment 24 anys de presó per al processat com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat. També sol·licita que, en cas de condemna, l'expulsin del país amb la prohibició d'entrada durant 10 anys un cop accedeixi al tercer grau o quan li concedeixin la llibertat condicional.

En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi els familiars de la víctima (mare i cinc germans) amb un total de 340.000 euros pel dany moral.

La defensa, encapçalada per la lletrada Cristina Casellas, nega que l'atac fos a traïció. Durant les al·legacions prèvies, ha dedicat bona part de la intervenció a explicar les circumstàncies personals de l'acusat, originari de Gàmbia i que va arribar al país amb pastera. A més, també ha dit que a la casa, i en condicions insalubres, hi vivien una quinzena de temporers.

L'origen de la disputa, segons la lletrada, és que dos dies abans, l'acusat va rentar una de les mudes de roba que tenia i, quan es va aixecar l'endemà, havia desaparegut. Això va provocar una discussió entre víctima i acusat, que van quedar per dirimir-ho a cops.

Com que a l'hora acordada la víctima no va arribar a temps al punt on havien quedat per barallar-se, l'acusat va decidir anar-se'n al llit. Segons l'advocada, per "protegir-se" perquè no sabia si la víctima el voldria atacar mentre dormia. Per això, diu, va amagar el ganivet entre la roba de llit.

La defensa recull que, quan els dos joves es van trobar, la víctima li va clavar un primer cop de puny a l'acusat i, després, va anar a obrir un calaix. Segons la lletrada, l'acusat va interpretar que volia agafar una arma i el va acabar apunyalant. L'advocada també argumenta que el processat es va entregar a la policia i va col·laborar amb la justícia des del primer minut. "No és un assassinat, és un homicidi. I no és traïdoria, és misèria", ha dit.

Així, com a tesi principal, sosté que va ser un homicidi imprudent i que concorren les circumstàncies atenuants de confessió i col·laboració amb la justícia.