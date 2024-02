Figueres ha posat en marxa les obres que han de resoldre un «punt negre» de l'antiga N-II. Es tracta de la reurbanització, instal·lació de semàfors i millora de l’accessibilitat i seguretat de la cruïlla de la Pujada del Castell amb l’Avinguda Salvador Dalí, un projecte que suposa una inversió de 229.862 euros. L'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Generalitat de 146.000 euros per sufragar els costos.

L’actuació, que ha començat aquest dilluns 12 de febrer, pretén garantir la continuïtat urbana de la Pujada del Castell i la reordenació de l’encreuament amb l’avinguda Salvador Dalí, amb l’habilitació de passos de vianants a la intersecció, la instal·lació de semàfors per regular el trànsit, la renovació de voreres i la senyalització podo tàctil per a persones invidents. També es durà a terme la sincronització de la nova cruïlla semaforitzada amb l’existent a la cruïlla del carrer Rector Aroles i la reposició del paviment i millora dels conductes per a futurs serveis.

Les obres consten de 4 fases, amb una durada de 12 setmanes. L’única afectació a la circulació serà en el tram entre la plaça Tramuntana i l’Avinguda Salvador Dalí, que restarà tancat al trànsit de vehicles. No es preveu cap all circulatori de l’Avinguda Salvador Dalí ni de la Pujada del Castell, ja que en cas d’afectació d’un dels carrils es donarà pas alternatiu de vehicles.

Cal remarcar que aquesta és una reclamació històrica de l’Ajuntament de Figueres. En aquest sentit, el Pla de Mobilitat del Municipi de Figueres, de l’any 2013, ja marca aquesta intersecció com una de les més perilloses de la ciutat.