L'Ajuntament de Figueres ha aconseguit una subvenció del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya de 146.000 euros per habilitar un pas de vianants segur i accessible a la cruïlla entre la Pujada del Castell i l'avinguda Salvador Dalí.

El projecte porta per títol "Millora de la seguretat i l'accessibilitat a una cruïlla de la N-IIa: Av. Salvador Dalí - Pujada del Castell", i té un cost previst de 146.000 euros que seran assumits per la Generalitat a través de la convocatòria de "Subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà".

El projecte previst inclou la realització de les següents actuacions:

Habilitació de passos de vianants a la intersecció entre la Pujada del Castell i l'avinguda Salvador Dalí.

Instal·lació de semàfors per regular el trànsit a la cruïlla.

Renovació de les voreres per fer-les accessibles, inclosa senyalització podotàctil per a persones invidents.

Adequació de la senyalització horitzontal i vertical de la cruïlla, incloses senyals de trànsit i informatives.

Aquesta actuació té l’objectiu de garantir la continuïtat urbana de la Pujada del Castell, que actualment es troba tallada a l'alçada de l'avinguda Salvador Dalí. Aquesta discontinuïtat genera disfuncions evidents de trànsit i de seguretat viària en una de les vies més transitades de la ciutat, amb imatges habituals de vehicles realitzant girs prohibits i vianants travessant sense passos segurs habilitats.

La titularitat de l'avinguda Salvador Dalí és de l'Estat, qui ja ha emès informe favorable a que l'Ajuntament de Figueres pugui portar a terme les obres. L'actuació ha estat una reclamació històrica de l'Ajuntament de Figueres, com es reflecteix al seu Pla de Seguretat Viària, que identifica la cruïlla entre l'avinguda Salvador Dalí i la Pujada del Castell com un dels punts del municipi amb més perillositat i problemes de mobilitat.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, valora molt positivament aquest projecte, “és un encreuament que sempre ha estat conflictiu per la situació amb el trànsit de l’avinguda Salvador Dalí i que ens tallava la continuïtat entre la pujada del Castell i l’accés a la fortalesa. Quan haguem finalitzat les obres, Figueres podrà gaudir d’un accés al Castell de Sant Ferran dignificat, i adequat per a tothom”.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, afegeix que "això ens ajudarà a ordenar d’una manera més eficient al trànsit i afavorir la convivència entre vianants i vehicles".