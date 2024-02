Els pagesos han bloquejat el centre de Girona amb centenars de tractors -fins a 500 segons el sector- clamant solucions per la sequera, l'excés de burocràcia, els danys per fauna salvatge i exigint preus dignes per als seus productes. "Fa massa temps que no compten amb nosaltres, però alimentem la població i som imprescindibles! La nostra fi, la vostra fam!", recull el manifest que han llegit davant la Delegació del Govern, on els pagesos han llançat palla i han regalat pomes. A Girona, els tractors, plens de cartells amb lemes reivindicatius, han col·lapsat l'avinguda Jaume I i Pompeu Fabra durant dues hores, dins la jornada de protestes que s'estén a tot el país. Des d'aquí els pagesos han enfilat cap a Medinyà per tallar l'AP-7 i l'N-II.

A les comarques gironines, la protesta del sector ha arrencat a primera hora del matí. L'aparcament de Fontajau s'ha anat omplint amb columnes de tractors que han arribat des de diferents punts de la demarcació. Se n'hi han aplegat centenars; segons els pagesos, fins a 500.

Des d'aquí, a partir de quarts de deu, els tractors han entrat a la ciutat agafant la rambla Xavier Cugat, la rotonda de la Devesa i l'avinguda Jaume I fins arribar al davant de la Delegació del Govern. La manifestació ha bloquejat el centre de Girona durant unes dues hores.

L'enuig de la pagesia gironina per l'excés de burocràcia, la crisi de preus que pateix el sector, la competència de les importacions i la sequera s'ha fet evident. Amunt i avall del recorregut, mentre els tractors avançaven, es podien llegir nombrosos lemes criticant l'administració i reclamant solucions.

'Prou burocràcia. Danys fauna' recollia una pancarta amb un taüt i la bandera europea enganxats al morro d'un tractor. 'Volem ser pagesos, no administratius!' o 'Dèieu: els pagesos seran sempre nostres! Cuideu-nos!', eren altres lemes que s'han pogut veure. I entre la corrua de tractors, un portava un ninot, recreant un espantaocells, amb la frase: 'Mascort, ets la nostra mort'.

Quan la manifestació ha arribat al davant de la Delegació del Govern, part dels tractors s'han entravessat a banda i banda de Pompeu Fabra i uns altres han col·lapsat la calçada. Aquí, alguns pagesos han llançat bales de palla contra la seu de la Generalitat (que, posteriorment, s'ha encès i ha ennegrit tota la porta que dona accés al passatge d'Arístides Maillol). I uns altres han descarregat caixes amb pomes i han començat a regalar-les als vianants.

Una representació dels pagesos -part d'ells són crítics amb els sindicats- s'ha reunit amb la directora territorial d'Agricultura, Elisabet Sánchez, i li han fet arribar el manifest de la protesta. A l'escrit, el sector subratlla que "la crisi que fa temps pateix el sector primari" s'ha agreujat amb l'increment dels costos, una sequera "que no té solució a curt termini" i l'augment de burocràcia i normatives que els fan perdre "temps".

"Volem sembrar, i no estar davant l'ordinador!"

"Volem sembrar, plantar, esporgar o cuidar els nostres animals, no estar mitja jornada davant l'ordinador!", recull el manifest. L'escrit recull tots els greuges que pateix la pagesia gironina que, a grans trets, es resumeixen amb la reclamació perquè es flexibilitzi la PAC, acabar amb l'excés de paperassa, reclamar preus dignes i lluitar contra la laxitud de normatives amb les importacions d'aliments o millorar la gestió de l'aigua i modificar el Pla de Sequera.

"Que l'aigua del Ter sigui una prioritat de la zona geogràfica on està, i no de Barcelona", han reivindicat a l'uníson les pageses gironines Imma Puigcorbé i Íngrid Pou, que han llegit el manifest enfilades a la pala d'un tractor. "Reclamem que es modernitzin les instal·lacions de regadiu i que l'ACA revisi els expedients sancionadors que va obrir el 2023 als agricultors per regar els camps i produir aliments, perquè les sancions són desproporcionades", han subratllat, entre crits dels manifestants de 'Foc a l'ACA!'.

"Sembla que demanem molt, però fa massa temps que no compten amb nosaltres, no ens escolten i no ens fan cas", critica el manifest. "La pagesia gironina ha dit prou, som els qui alimentem la població, som la base de tota societat, som imprescindibles! La nostra fi, la vostra fam!", conclou l'escrit.

"Amb preocupació, resignació i amb mala llet"

Entre els pagesos que han agafat els tractors per anar fins a Girona hi ha en Josep Vall-llosera, de Santa Coloma de Farners. "Visc la situació amb preocupació, resignació i amb mala llet", assegura, posant l'incís en tota la paperassa que han de fer. "Quan arribes a casa al vespre, estàs cansat i vols estar amb els fills, t'obliguen a connectar-te a l'ordinador per donar-los informació que ja tenen per duplicat o triplicat; sí que és cert que les noves normatives venen des d'Europa, però enlloc diuen que ho haguem d'omplir els pagesos, amb la pila de gent que té la Generalitat", critica.

Al seu costat, la Cristina Bech, que està alletant el seu fill i ha vingut des de Castelló d'Empúries critica que a totes les traves que viu el sector arreu, aquí s'hi suma també la sequera persistent. "Molts sectors no tenen ni la quarta part de limitacions que ens han imposat, quan nosaltres produïm els aliments", lamenta, criticant també que els números no els surten perquè han de lluitar contra les importacions i els preus acaben essent "inviables".

Per la seva banda, el portaveu d'Unió de Pagesos, Narcís Poch, subratlla també que a les comarques gironines un altre problema afegit amb què es troba la pagesia són els danys que provoca la fauna salvatge als conreus (principalment, senglars i cabirols). "N'estem cansats i el Departament no ens aporta solucions", diu Poch, lamentant també que les comarques gironines "som les més castigades per la sequera" i que porten dos anys "passant-les magres" per culpa de "l'espoli que s'envia cap a Barcelona".

Després de la protesta i la lectura del manifest, les columnes de tractors dels pagesos gironins han enfilat cap a Medinyà. Aquí, el sector preveu tallar tant l'N-II com l'autopista AP-7.