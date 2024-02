Les carreteres catalanes registren a primera hora d'aquest dimarts els primers talls i afectacions per les protestes dels agricultors contra la burocràcia i els costos desmesurats al sector. Els pagesos gironins han iniciat cap a les 07.45 hores la jornada de protestes amb els talls de la C-252 a Torroella de Fluvià i la GI-634 a Verges. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els talls afecten uns 1,5 quilòmetres en total a les 08.00 hores.

La protesta dels pagesos a Girona ha portat més de 200 tractors al pavelló de Fontajau, on s'han concentrat, just abans de marxar cap a la seu de la Generalitat. Tot plegat, per reclamar que "els deixin viure de pagès" i contra els costos que consideren "inassumibles". En aquest sentit, també reclamen posar fi a la burocràcia que els "perjudica greument". A més, exigeixen que es regulin les importacions d'altres països. Pere Rubirola és pagès. Té una granja de porcs i diu que està fart de burocràcia i que "no li permetin treballar del que ha fet tota la seva vida".

La previsió és que els més de 200 tractors tallin l'AP-7 a Medinyà cap al migdia, un cop hagin marxat de la delegació de la Generalitat, al centre de Girona.

A Girona, talls a l'AP-7 i l'N-II

Unió de Pagesos ha citat als professionals del sector de les comarques gironines aquest dimarts a l’aparcament del pavelló de Fontajau de Girona, des d’on es preveu que hi arribin passant per diferents carrers de la capital gironina (carretera de Barcelona i Joaquim Vayreda, per una banda, i avinguda de França i Josep Tarradellas, per l’altra). Els pagesos protestaran a través d’una marxa amb els seus tractors que passarà per la delegació del Govern a Girona per després dirigir-se a Medinyà, on el sindicat té previst tallar el trànsit a l’autopista AP-7 i l’N-II. Es preveu que hi participin entre 200 i 300 tractors aproximadament.