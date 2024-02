A Figueres hem de ser implacables amb qui vingui aquí a viure dels diners fàcils o del 'cuento'». Aquesta frase, que titulava l'entrevista a l'alcalde de Figueres a l'EMPORDÀ del passat 23 de gener, va acaparar gran part del temps de precs i preguntes del ple de municipal de Figueres d'aquest passat dijous. L'entrevista que, pel que sembla, va ser llegida amb gran atenció per tots els polítics va motivar intervencions tant del portaveu del PSC, Pere Casellas, com de la CUP, Xavier Colomer, com dels dos regidors d'ERC: Xavier Amiel i l'exacaldessa Agnès Lladó. Aquesta última, fins i tot, es va «atrevir» a donar-li un «consell» per «l'afecte que sap que li tinc»: «Compte amb les entrevistes que «les carrega el diable».