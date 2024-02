L'Ajuntament de Figueres ha aprovat una modificació per a incrementar la taxa de recollida i gestió de residus un 30% i cobrir fins al 81% del cost del servei. El govern treballa en un nou contracte de recollida d'escombraries. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern i ERC, l'abstenció del PP i la CUP, i els vots en contra del PSC i Vox.

El PSC li retreu que es faci després d'haver aprovat les ordenances prèviament i considera que és una puja encoberta. Junts respon que la van incloure a la memòria d'alcaldia i en un informe d'intervenció.

El regidor d'Economia i Hisenda, Ramon Pastoret, va exposar durant el ple que a la memòria d'alcaldia i l'informe tècnic financer annexats al pressupost es preveia aplicar a partir de l'abril un increment del 30% del servei. «És un increment anunciat amb aquests informes», deia Pastoret, que afegia que el motiu de la pujada és el de complir amb els ingressos previstos al pressupost aprovat i apropar-se a la normativa europea, que demana que la taxa cobreixi el cost del servei.

81% del cost del servei

En aquest sentit, va explicar que amb l'increment el cost del servei es cobreix en un 76,42%. Si a això se li suma els ingressos pel retorn de diverses fraccions i la venda de materials recollits (335.000 euros), la xifra ascendeix al 81% del cost.

El regidor del PSC Pere Casellas va queixar-se per haver aprovat unes ordenances on no es contemplava la puja i que s'hagi fet poc després amb aquesta modificació. Segons Casellas «només es pretenia un titular negant que hi hagués increments».

El govern va respondre que en cap cas es va amagar, tal com va explicar en la intervenció el regidor d'Hisenda. L'alcalde, Jordi Masquef, va afegir que és un moment important per la ciutat perquè s'està a les portes un nou contracte de recollida d'escombraries. I va insistir en el fet que cal complir la normativa perquè la taxa cobreixi el servei.