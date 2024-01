L’exposició col·lectiva Para un mal día, que presenta el nou single i videoclip del músic i compositor rosinc Delpuerto, i l’obra de dotze artistes més, continua el seu recorregut al municipi per abordar la salut mental des de diverses perspectives, a Roses. Aquest dissabte 3 de febrer, es du a terme una xerrada i una taula rodona com a part de la iniciativa a la sala Ca l'Anita. A més de la mostra artística, el dia 3 s’aprofita per desenvolupar una convenció encapçalada per un dels artistes participants, el forense Narcís Bardalet. Segons Delpuerto, «aquest espai addicional permetrà la discussió i la reflexió sobre les experiències personals i col·lectives relacionades amb la superació de moments difícils». Bardalet oferirà una xerrada sobre la seva experiència com a forense i sobre com afrontar els mals dies i els moments d’adversitat a la vida. La cita serà a les cinc de la tarda. Posteriorment, es realitzarà una taula rodona amb alguns dels artistes de la mostra, moderada per la periodista Paula Vilarrassa. Hi participaran: Juan Cardosa, Ana Gutiérrez, Mònica Campdepadrós, Josep M. Viaplana, Marta Rutllant, Alberto Del Puerto i el doctor Bardalet. Aquesta activitat vol ser un diàleg obert sobre com posar remei als mals dies, per compartir visions de la societat actual, i també està especialment enfocada en la salut mental.

Fins al 13 de febrer La mostra es pot visitar a la sala d'exposicions de Ca l'Anita, de dilluns a diumenge en horari de 10.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 19.30 hores, fins al 13 de febrer. Durant la inauguració, el passat 19 de gener, l'espai es va omplir de gent per donar suport al projecte en què que 13 artistes de renom de diferents disciplines exposen la seva reflexió sobre la resiliència per fer front a l'adversitat. La presentació va ser presidida per l'alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, va reflectir l'esperit d'aquesta exhibició d'art. «Compartir les càrregues emocionals pot fer que els dies siguin més suportables, i Para un mal día busca inspirar i respirar profundament, canviar la perspectiva i estimar-se molt, fins i tot enmig de les dificultats». Tretze artistes fan una reflexió sobre la resiliència humana a Ca l'Anita de Roses El projecte més personal de Delpuerto no és només una exposició, sinó un viatge cap a la comprensió compartida de les rareses de la vida i la bellesa de la imperfecció. Amb la seva música i ara a través d'aquesta exposició, el cantautor no només comparteix la seva pròpia experiència, sinó que també ofereix una oportunitat per a tots els espectadors de trobar força i esperança en els seus propis «dies difícils». «El pitjor moment de la vida» Arran de la mort del seu pare i mànager i «en el pitjor moment de la meva vida el meu refugi ha estat escriure aquesta cançó i refugiar-me en l'art», explica el músic. «No volia treure una cançó que no em representés. I vaig escriure Para un mal dia. Vaig ser a l'estudi de gravació i vam produir aquest tema que és energètic, té una lletra positiva, no és melancòlic, al contrari, parla de no rendir-se i que no importa si tot se sent malament perquè el que has de fer és lluitar, que segur que arriben millors moments», diu Delpuerto. Després va sorgir el videoclip que és també un homenatge al seu pare. L'agost de l'any passat l'artista rosinc va iniciar el contacte amb diferents artistes i també amb el forense Narcís Bardalet «que de seguida es va voler involucrar en el projecte». Després de mesos gestant aquesta iniciativa, l'artista té previst posar en marxa «una gira de concerts fins al desembre sense descuidar el meu propi projecte personal» amb el qual va evolucionant any rere any en el món de la música.