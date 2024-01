L'empresa Hélice Energy SL, promotora dels macropolígons eòlics Hèlix I i Hèlix II a l'Albera, ha decidit no continuar amb els projectes de parcs eòlics segons ha fet públic avui l'entitat ecologista IADEN en un comunicat. Hélice Energy SL disposava d'un termini de dos anys per presentar el projecte d'autorització dels parcs eòlics i no consta que durant aquest termini l'empresa hagi presentat la sol·licitud d'autorització prèvia fet que, segons IADEN, "significa que l'empresa ha desistit d'ambdós projectes". Els projectes Hèlix I i Hèlix II constaven,en conjunt, de 12 aerogeneradors (67,2MW) entre Cantallops i la Jonquera.

En el seu comunicat, IADEN recorda que, fa alguns mesos, "un altre projecte que afectava a l'Albera (Desarrollos Renovables RPG 7 SLU: Neulós) també va desistir". Desistiments que, a parer seu, demostren els problemes de viabilitat dels grans parcs eòlics. "La bombolla especulativa comença a desinflar-se. El termini dels Fons New Generation, les dificultats d'accedir-hi i la pujada dels tipus d'interès pel finançament bancari i dels costos d'instal·lació i dels materials hi estan incidint". Animem a tota la gent del territori, entitats, institucions i administracions a seguir dempeus en aquesta lluita que ja està donant els seus fruits". Finalment, IADEN recorda que encara hi ha dos projectes de parc eòlics en marxa a l'Albera, Galatea i Cronos, que a partir centraran els esforços de l'entitat ecologista per intentar aturar-los. "Ambdós polígons eòlics estan projectats en una de les rutes migratòries d'aus més importants d'Europa. Animem a tota la gent del territori, entitats, institucions i administracions a seguir dempeus en aquesta lluita que ja està donant els seus fruits".