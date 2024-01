L’Ajuntament de Ventalló ha anunciat la creació d’una àrea d’emergència com a part d’un projecte que busca adaptar-se als canvis en el mètode de recollida de residus. L’alcaldessa, Remei Costa, ha explicat que, «inicialment, el projecte incloïa una deixalleria en el nucli del Mas Gros, però ha experimentat modificacions significatives a causa de la transició cap a un sistema de recollida porta a porta que l’Ajuntament vol implementar al poble». A més, dins la mateixa iniciativa, es contempla la creació d’un gran espai per a la gestió de les restes vegetals.

El projecte final preveu la concentració de contenidors de residus en aquesta àrea d’emergència. Però, aquests aniran disminuint gradualment a mesura que s’implementi totalment la recollida porta a porta. Costa ha destacat que, d’aquesta manera, «volem entrar a poc a poc a les diferents recollides de fraccions i aquesta zona ens facilitarà aquest procés». Pel que fa a la gestió de les restes vegetals, l’Ajuntament planeja utilitzar la màquina biotrituradora del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per convertir-les en compost. Aquest compost estarà disponible de forma gratuïta per als residents, permetent-los adobar els seus horts, patis i jardins, tancant així el cicle de les restes vegetals, que no poden ser cremades. Costa també s’ha referit a la problemàtica que enfronta el nucli del Mas Gros, ja que residents d’altres nuclis propers que ja fan el porta a porta dipositen al municipi restes indegudament.

Zona amb contenidors tancats

En resposta, Ventalló preveu establir una zona amb contenidors tancats, accessible mitjançant una targeta similar al sistema de la deixalleria, per controlar l’ús indegut d’aquesta àrea. «Volem que sigui una àrea de contenidors i deixalles molt més controlada per a la gent que no es trobi a casa en el moment de la recollida de residus o aquells que tenen segona residència al poble». Des de l’Ajuntament, entenem que «és una obra molt necessària perquè ara estem admetent un volum d’altres municipis, molt difícil de controlar».

Aquests canvis requeriran una reformulació del pressupost i del projecte original. Encara que no es compta amb una memòria actualitzada del projecte, es preveu que el pressupost total ascendeixi a 157.778,85 euros, amb ajustos addicionals pels canvis implementats. Les obres estan pressupostades per aquest any i està previst que comencin durant el 2024.