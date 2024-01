L'Ajuntament de Roses ha aconseguit dispersar les colònies d'estornells cap a zones arbrades externes del municipi. Ho ha fet gràcies a una actuació, a càrrec de l'empresa municipal de serveis Rosersa amb l'assessorament tècnic de la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter (SCM), que va començar al novembre per evitar les molèsties i problemàtiques que ocasionava aquesta espècie als espais on pernoctava dins l'àmbit urbà. Per foragitar els ocells, se'ls dispersava de les zones urbanes amb l'ajut d'altaveus i llums làser. També es van podar els arbres perquè no hi tornessin.

L'actuació per dispersar els estols d'estornells a Roses es va iniciar a mitjans de novembre. Al llarg de set dies i coincidint amb el capvespre, moment en què els estornells s'instal·len en els arbres per pernoctar, jardiners de l'empresa municipal Rosersa dispersaven els estornells amb punters làser i amb sons de depredadors a través de megàfons. En una inspecció realitzada a principis de novembre pel Servei de Control de Mosquits, es van xifrar en 20.000 el nombre d'estornells que pernoctavan en aquell moment a Roses. Els àmbits on es van centrar les actuacions van ser la rambla Ginjolers (entre l'estació d'autobusos i la bocana), el passeig Marítim (entre la bocana de la rambla Ginjolers i la plaça Catalunya), la plaça Empordà i el sector de la Gran Via on es troben els habitatges Sant Josep, en tractar-se dels espais on es concentraven les aus per passar la nit. Roses inicia les tasques per foragitar els estornells i reubicar-los fora del nucli urbà Reubicació en dormidors allunyats del centre El projecte perseguia la instal·lació de les colònies d'estornells en dormidors allunyats, en zones exteriors de la població que reunissin les condicions favorables per al refugi dels ocells, però que evitessin les problemàtiques (salubritat, superfícies lliscants per l'existència d'excrements, deteriorament del paviment i el mobiliari urbà, sorolls...) que aquests originen en els nuclis habitats. El regidor de Medi Ambient, Lluís Espada, ha explicat que "calia esperar la resposta dels ocells i fer un seguiment del seu possible establiment en altres zones urbanes de la població". Sortosament, "la campanya ha estat un èxit" i els ocells "s'han reubicat en zones no habitades tal i com perseguia el pla, sense que hagin estat necessàries noves actuacions de dispersió complementàries". Espada remarca que des de l'Àrea de Medi Ambient i Rosersa "es continuarà fent un seguiment exhaustiu al llarg de les següents temporades". "El pla que estem desenvolupant respon a la voluntat d'actuar preventivament i adaptant-nos als canvis de comportament, hàbitats i migracions que estan experimentant els estornells, causats en gran mesura pel canvi climàtic i la pujada de temperatures, que provoquen que la seva presència a casa nostra vagi en augment", ha conclòs. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info