La Diputació de Girona se suma a la petició dels ajuntaments i reclama a la Generalitat que creï el parc natural de l'Albera. El ple ha aprovat una declaració institucional demanant al Govern que "prioritzi" la protecció "d'aquest espai natural de primer ordre a Catalunya", que abraça setze municipis de l'Alt Empordà. Subratlla que té un patrimoni natural "de gran vàlua" -com les 241 depressions geològiques- amb "una diversitat excepcional d'ecosistemes" i recorda que, a més dels monuments megalítics o les construccions de pedra seca, dins l'Albera s'hi troben el castell de Requesens i el monestir de Sant Quirze de Colera.

La reivindicació perquè l'Albera sigui parc natural la impulsa la Plataforma Per l'Impuls del Parc Natural de l'Albera (PIPA). Després que el Consell Comarcal i disset ajuntaments de l'Alt Empordà s'hi hagin sumat -tots ells, han aprovat mocions als plens- aquest dimarts la Diputació de Girona també ha donat suport a la iniciativa.

Durant el ple d'aquest gener, la Diputació ha aprovat una declaració institucional que insta la Generalitat i el Departament d'Acció Climàtica a "prioritzar" la creació del parc natural, "establint un calendari coherent" i fent partícip el territori del procés. L'escrit recorda que l'Albera és "un espai natural de primer ordre a Catalunya", que té "un gran interès biogeogràfic i paisatgístic", amb valors "excepcionals" de biodiversitat, hàbitats naturals i paisatges "que es concreten en nombrosos elements de patrimoni natural i cultural".

Dins els atractius naturals de l'Albera, la declaració esmenta els afloraments granítics, el geòtrop de Puig d'Esquers, les 241 depressions geològiques que s'estenen al llarg de 190 hectàrees o els estanys temporals mediterranis. I pel que fa al patrimoni cultural, l'escrit en destaca "els nombrosos monuments megalítics", el "ric patrimoni d'art romànic" -amb esglésies, ermites i el monestir-, els castells i pobles medievals (amb Requesens com a referència simbòlica) o les construccions de pedra seca.

La Diputació de Girona també recorda que "la llarga trajectòria reivindicativa" perquè l'Albera es converteixi en parc natural -que va començar a Espolla l'any 1977- i lamenta que encara no s'hagi creat aquesta figura de protecció. "La declaració de l'Albera com a parc natural, que l'equipararia amb els altres tres que hi ha a la comarca, encara no s'ha fet efectiva malgrat que es considera que, essent un dels espais naturals bàsics i més rellevants del país, té una necessitat urgent de preservar i gestionar els seus valors naturals, culturals i socials", recull la declaració institucional.

Amb "urgència"

Per això, la Diputació de Girona reivindica "la urgència" d'impulsar la creació del parc natural "per protegir el valor patrimonial de l'Albera i donar suport als grups que ho reivindiquen des de fa més de quaranta anys". L'escrit també recorda que, fins ara, "les diferents figures de protecció" de l'Albera -excepte en el cas del Paratge Natural d'Interès Nacional- "no s'ajusten a la qualitat dels seus valors excepcionals".

Per això, insisteix en la necessitat de crear el parc natural -també, davant les amenaces del canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat- i recorda que "la importància creixent dels sectors vitivinícola i de l'oli" dins de tota aquesta àrea, amb la recuperació de vinyes i oliveres, contribueixen a "salvaguardar el paisatge i mantenir el mosaic agroforestal".

Per últim, la Diputació subratlla que el parc natural serà "l'únic organisme integrador de la gestió de la unitat funcional que és l'Albera", i que abraça setze termes municipals de l'Alt Empordà. En concret, Agullana, la Jonquera, Capmany, Biure, Cantallops, Masarac, Sant Climent Sescebes, Espolla, Mollet de Peralada, Rabós, Garriguella, Vilamaniscle, Vilajuïga, Llançà, Colera i Portbou.