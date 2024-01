Una de les peculiaritats més curioses del carrer Nou de Figueres és que, en teoria, l’accés a la Rambla, des de la plaça de la Font Lluminosa, està regulat amb una pilona. Un rètol de grans dimensions adverteix els conductors sobre aquesta restricció: «Laborables i festius d’obertura comercial. De 10 a 13 i de 15 a 20 hores. Excepte vehicles autoritzats». La regulació fa temps que no s’aplica i tothom pot circular a qualsevol hora cap a la Rambla.

Amb relació al carrer Nou, cal recordar que la via tindrà un sol vial central amb carril bici per a evitar l’actual cursa d’obstacles. L’abús dels conductors fa inviable l’ús del doble carril de circulació en bona part del traçat. Per això, ara l’Ajuntament projecta crear un vial únic amb espai de seguretat que ajudi a pacificar-lo.