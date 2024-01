El mural del ceramista Armand Olivé que reprodueix l’obra Cinc visions del paisatge empordanès, del Grup 69, es quedarà on és ara i servirà de nexe unió entre la plaça de la Vila d’Ordis i la nova zona verda pública que generarà l’obertura del pati perimetral de la presó vella del carrer Sant Pau. L’any 2021, el govern municipal va anunciar la seva intenció d’eliminar les barreres físiques de l’antic centre penitenciari i la voluntat de «traslladar» l’esmentat mural, la qual cosa va generar diverses opinions contràries, entre elles les dels quatre components vius de l’agrupació artística, Ricard Anson, Lluís Roura, Daniel Lleixà i Josep Ministral. En un acte d’homenatge al cinquè membre, Ramon Pujolboira, celebrat a l’Escala, es van posicionar a favor de mantenir-lo on està ubicat des de 1999. «Si es toca el mural, quedarà totalment trinxat, de la manera que va ser fet no es pot transportar», va expressar Ricard Anson.

El projecte d’obertura que han preparat els serveis d’urbanisme preveu mantenir el mural adaptant l’entorn a la seva estructura. Aquest conjunt escultòric té els seus orígens en una actuació artística del 1984 que va portar els cinc artistes a pintar un gran mural sobre una bastida a la confluència del carrer Caamaño amb la plaça de la Palmera, davant de la segona casa de la família Dalí. Els fundadors del Grup 69, en principi havien de ser sis amb Bai-Bih-In–, van crear l’obra de gran format com a homenatge a Salvador Dalí. La proposta va ser impulsada per l’empresari Agustí Planas, que aleshores era el president de l’associació de l’Illa Comercial de la zona. Un cop acabat, el mural va ser instal·lat a la plaça Josep Pla, on va romandre fins que el seu deteriorament va fer aconsellable donar-li una nova vida en forma de mural. El treball ceràmic fet per l’artesà Armand Olivé es va col·locar a la plaça de la Vila d’Ordis. Mesos enrere, l’exalcalde Joan Armangué va organitzar una visita a l’espai amb els alumnes d’un curs de la UNED Sènior i que va comptar amb la presència dels membres del Grup 69, els quals van reiterar la necessitat de preservar el mural en aquest espai retornant-li la visibilitat i la il·luminació que amb el temps s’ha anat perdent. El mural és l’homenatge més visible que Figueres té dedicat a la comarca de la qual n’és capital.