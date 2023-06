La companyia funerària Àltima ha remodelat íntegrament el Tanatori - Crematori de Figueres dotant-lo de major comoditat, espai i llum natural a les respectives sales de vetlla. Les obres, que han durat 12 mesos distribuïts en diferents fases, han permès dotar el Tanatori – Crematori d'una nova imatge de la façana exterior i oferint al seu interior unes sales de vetlla més àmplies, amb llum natural i millors espais per als familiars.

Les actuacions dutes a terme han millorat l'ordenació i la remodelació integral del vestíbul general, els espais d'atenció personalitzada a les famílies, un espai per cafè i premsa diària, les sales habilitades per a l'accés públic del crematori i les sales de vetlla dotant-les d'un pati privat i enjardinat individualitzat.

Pel que fa a la façana, les actuacions inclouen l'obertura de noves finestres per equilibrar la composició de la façana i facilitar la il·luminació i ventilació natural dels espais d'administració, així com ordenar i emfatitzar estèticament els accessos.

Un equipament més respectuós amb el medi ambient

Pel que fa a l'eficiència energètica, aquesta s'ha potenciat mitjançant la dotació i millora complerta de l'aïllament tèrmic tant a la façana com a la coberta, i s'ha dotat l'edifici d'equips de climatització que optimitzen el consum d'energia en funció del volum de públic que hi hagi, així com la il·luminació tant d'ambient com de servei, que ara és de baix consum tipus LED. Els materials emprats per als diferents espais combinen la calidesa de la fusta de roure amb diverses tipologies d'alt comportament d'absorció acústica, amb l'objectiu d'augmentar el confort i el benestar dels usuaris.

La remodelació del Tanatori - Crematori de Figueres respon a la vocació de la companyia de donar un millor servei als clients i per millorar la comoditat dels familiars que s'hi acosten. El gerent del Tanatori - Crematori de Figueres, Francisco Muñoz, ha afirmat: "la remodelació permetrà disposar d'una major comoditat, amb espais més lluminosos i amples i amb tots els aspectes i serveis que Àltima ja oferia i millors sales perquè les famílies puguin gaudir de la intimitat i la comoditat que un moment de dol requereix".

Un tanatori amb tradició a Figueres

El Tanatori - Crematori de Figueres (C/ Grècia, 1. Pol. Ind. Recinte Firal) es va obrir l'any 1997 i disposa d'una superfície de més de 1.200 m² amb 3 sales de vetlla i un oratori multiconfessional amb espai per a més d'un centenar de persones. El centre disposa també de servei d'incineració, així com servei de floristeria, tot plegat distribuït en una sola planta.

El centre ofereix també una oficina d'atenció a les famílies, on el personal d'Àltima s'encarrega d'escoltar i proporcionar tot el que els familiars de les persones difuntes necessiten per dur a terme tant la vetlla com el comiat. El Tanatori – Crematori de Figueres compta també amb jardins propis i espais d'aparcament reservat per a les famílies.

Sobre Àltima

Àltima és el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de més de 440 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 35 tanatoris, 11 complexos crematoris i 17 cementiris. La companyia també dona serveis de cementiri, manteniment i neteja a 360 municipis de Catalunya.