L'incendi d'un camió de matinada a Llers causa petites retencions a l'AP-7.

El foc s'ha declarat poc abans de les quatre de la matinada quan el vehicle pesant anava en direcció França.

A l'altura del quilòmetre 29,5 de l'autopista, a l'altura de Llers, ha començat a treure fum i s'ha alertat els Bombers.

Aquests han anat fins al lloc dels fets amb una dotació juntament amb els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Els Bombers han comprovat que el foc estava concentrat a la part elèctrica del vehicle i en 20 minuts l'han donat per extingit. Això ha evitat que el foc s'escampés per tot el camió. Ningú ha resultat ferit, segons el cos d'emergències.

El que sí ha generat aquest incendi és el tall d'un carril de la circulació, segons el Servei Català de Trànsit, ja que el vehicle pesant ha de ser retirat per un grua. Fet que es desenvoluparà aquest matí. Això genera petites retencions per anar cap a França, que no arriben al quilòmetre de longitud.