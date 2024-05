El compte dels directius del Barça que investiga Hisenda va rebre un ingrés de 350.000 euros d'una empresa que treballa per al club

ISL Futbol Limited Liability Company, empresa nord-americana de màrqueting esportiu amb seu fiscal a Charlotte (Carolina del Nord) i oficina central a Miami (Florida), va ingressar 350.000 euros (401.135 dòlars) en un compte del Banc Sabadell el 22 de novembre del 2021 i que va a nom de Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, i de tots els membres de la seva junta directiva: Rafael Yuste, Antonio Escudero, Elena Fort, Juli Guiu, els dimitits Eduard Romeu i Jordi Llauradó, Josep Cubells, Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Aureli Mas, Xavier Puig, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Joan Soler. També a nom de Francesc Pujol, un empresari de Lleida que va pagar la campanya electoral i que va avalar la candidatura de Laporta a la presidència del FC Barcelona i al darrer sospir no va poder entrar com a directiu en comprovar-se que no complia amb el requisit estatutari de tenir un mínim de cinc anys d'antiguitat com a soci.

Aquest compte corrent solidari va ser obert el 15 de març del 2021, només dos dies abans que Joan Laporta prengués possessió oficial del seu càrrec com a president del FC Barcelona. Un dia després, aquest compte va rebre dos ingressos: un de 750.000 euros procedents de JBM Investments 2014 SL, propietat de l'empresari israelià Morris MosheBenisty, i un altre de 700.000 euros de Capital Planet SL, l'administrador únic del qual és Xavier Laporta, germà del president del FC Barcelona. Gràcies a aquesta forta injecció d'efectiu va ser possible que els directius blaugranes poguessin fer front al primer pagament de les comissions i les despeses de l'aval, que van pujar a prop de 900.000 euros i que van ser abonats dies més tard.

Pagament fet per ISL al compte de directius del Barça a través de Bank of America. / EL PERIÓDICO

De matinada

L'únic i exclusiu objectiu d'aquest compte corrent era satisfer al Banc Sabadell els interessos meritats del cost de l'aval subscrit per Laporta i els membres de la seva junta directiva, que es va formalitzar la matinada del 17 de març a la notaria Ariel Sultán Benguigui, al número 550 de la Diagonal de Barcelona. Aquest aval va pujar a un total de 124.651.950 euros i va ser el que es va presentar posteriorment davant la Lliga de Futbol Professional (LFP), complint així el que llavors obligava la Llei de l'Esport, una garantia bancària del 15% del pressupost de despeses de la temporada en curs, en aquest cas, la 2020-2021.

L'interès aplicat pel Banc de Sabadell per aquests 124,6 milions d'euros va ser al voltant del 2% anual, cosa que donava una mitjana de 124.000 euros per directiu. L'aval es va formalitzar i es va presentar hores abans que expirés el termini reglamentari, aquell mateix dia 17 de març abans de les 21.00 hores. És a dir, hi va haver un risc latent que es repetissin les eleccions a la presidència.

De fet, alguns juristes dubten sobre la legalitat d'aquesta presa de possessió, ja que més de la meitat dels diners que es van aportar com a aval van arribar a través de persones que no van formar part de la candidatura ni eren membres de la junta. Per exemple, Jaume Roures, mitjançant la seva empresa Orpheus Media SL, va garantir 30 milions d'euros al Banc Sabadell amb una pòlissa i José Elías va avalar 40 milions més. Segons aquestes mateixes opinions, les eleccions s'haurien pogut repetir si les hagués impugnat algun dels dos contrincants electorals de Laporta en els comicis del 2021, Víctor Font i Toni Freixa.

És 'vox populi' al si del FC Barcelona que la gestió d'aquest compte i del pagament dels interessos de l'aval ha generat molt malestar i controvèrsia entre els directius. De fet, ha estat un dels poquíssims temes que han provocat serioses discrepàncies a les juntes directives. El primer a mostrar el seu enuig va ser el mateix president Joan Laporta, cansat d'anar darrere d'alguns dels seus companys de junta perquè fessin front al pagament de les despeses. Laporta va designar el directiu Ferran Olivé, tresorer del club i de facto CEO de l'entitat des de la sortida de Ferran Reverter, perquè gestionés aquest compte corrent i es coordinés amb els seus companys de junta perquè complissin les seves obligacions.

Actualment, i malgrat haver desaparegut l'obligació d'avalar després de la modificació de la Llei de l'Esport del 10 de gener de 203 (queda subjecte a allò que decideixin els socis dels clubs que no són SAD), l'Agència Tributària ha iniciat un procés de recerca d'aquest aval. Entre altres qüestions, Hisenda vol saber la identitat de totes les persones que van avalar i l'import que van aportar. L'empresari José Elías, que va ser qui més va avalar, ja ha acudit a Hisenda a donar testimoni.

Jordi Alba, Marc Segarra i Álex Isern (tots dos d'ISL), i Sergi Roberto, a la gira nord-americana del Barça el juliol del 2022. / ISL

Llicenciatària del Barça

En el moment de fer ISL Futbol LLC aquesta transferència de 350.000 euros, aquesta empresa nord-americana era llicenciatària del FC Barcelona. ISL, així com ISL Agency, treballen amb el club blaugrana des del 2015, ja sota la presidència de Josep Maria Bartomeu. Aquell any, ISL va obrir les primeres escoles i campus del FC Barcelona als Estats Units, concretament a Raleigh, Charlotte, Richmond, Cincinnati i Louisville. Des d'aleshores, i també amb l'arribada a la presidència de Joan Laporta, el negoci no ha deixat de créixer. Actualment, ISL compta amb escoles a Charlotte, Austin, Northern Virginia, San Diego, Chicago, Columbus, als EUA, i la de San José a Costa Rica. A més, cada estiu organitza l'anomenat 'soccer camp' a nombroses ciutats del país nord-americà. L'últim estiu del 2023, en 35 emplaçaments diferents.

Només sis mesos després d'aquest ingrés de 350.000 euros, el maig del 2022, el FC Barcelona va anunciar oficialment que ISL LLC seria l'empresa encarregada d'organitzar dos partits amistosos del primer equip blaugrana als Estats Units aquest estiu. ISL va ser responsable d'una part de la gira blaugrana, concretament de dos partits; el primer, el 19 de juliol davant l'Inter Miami al DRV PNK Stadium i el segon, el 30 d'aquell mateix mes, davant del New York Red Bulls al seu estadi. Aquell estiu el Barça va disputar dues trobades més als Estats Units, mesurant-se al Reial Madrid a Las Vegas el dia 24 i a la Juventus a Dallas el dia 27, si bé aquests dos amistosos els va organitzar una altra empresa nord-americana.

Al capdavant d'ISL LLC i ISL Agency hi ha dos joves empresaris catalans, Àlex Isern (cofundador i CEO) i Marc Segarra (Managing Partner), que van començar des de zero als Estats Units amb les escoles del FC Barcelona i avui gestionen una pròspera empresa. No només dirigeixen escoles de futbol, també organitzen campus, gires i partits amistosos, han obert una oficina de representació de jugadors i són especialistes en patrocinis. A més, són presents a Barcelona amb una oficina ubicada a passeig de Gràcia.

El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, ha pogut contactar amb els representants d'ISL i admeten que aquests 350.000 euros van ser «un préstec», alhora que volen recalcar que l'organització d'aquests dos partits amistosos no va ser cap contraprestació i sí el resultat de la seva àrdua feina de tots aquests anys als Estats Units i de l'ampli coneixement del mercat d'aquest país, per això desvinculen una cosa de l'altra.

A aquest mitjà també li consta que el FC Barcelona, més ben dit els directius de l'entitat blaugrana, encara no han tornat aquests 350.000 euros a l'empresa ISL en tot el temps que porta obert el compte corrent, una mica més de tres anys, una cosa que sí que han fet, per exemple, amb el germà de Joan Laporta.