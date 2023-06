La 37a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà se celebrarà del 29 de juny al 2 de juliol a Figueres i comptarà amb la participació d'11 cellers de la DO Empordà i 19 expositors en total. La fira també estrenarà una nova distribució d'espais i un canvi d'imatge. Els organitzadors, l'Ajuntament de Figueres i la DO Empordà, esperen superar els 5.000 visitants de l'any passat, amb 3.500 tiquets venuts i 250.000 euros d'impacte econòmic. El president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, Carles Vilarrubí, serà el pregoner d'aquesta edició.

La nova presidència de la DO Empordà, Carme Casacuberta, ha destacat a la presentació dels actes la "professionalització" de la mostra i l'aposta pels tastos en espais singulars de la ciutat.

Per la seva banda, l'alcalde, Jordi Masquef, ha afirmat que l'èxit de la fira és fruit d'una "magnífica evolució" durant l'última dècada que l'ha dut a convertir-se en un referent al territori. Masquef també ha reivindicat la vocació de Figueres com a capital del vi, no només durant la Mostra, també al llarg de l'any, i que això ha estat possible, ha dit, "gràcies a la magnífica complicitat amb la DO Empordà".

Les principals novetats de la mostra d'enguany són millores tècniques, un canvi d'imatge integral i també una nova distribució dels estands, on s'aposta per un format més estiuenc.

La distribució serà principalment en dos grans espais, un primer espai, a la part alta de la Rambla, amb tots els cellers agrupats en una illa d'estands, amb una gran coberta que protegirà de les inclemències meteorològiques no només els cellers, sinó també el públic.

El segon gran espai serà a la part baixa de la Rambla, on hi haurà els estands d'alimentació, que complementen els del vi, també hi trobarem l'espai-botiga per poder adquirir els vins degustats, amb un 5% de descompte, i una gran zona de tast amb taules altes, botes de vi i taules baixes per a poder degustar el vi i els tastets d'alimentació.

A banda d'això, s'oferirà una ruta enogastronòmica per conèixer la cuina avantguardista empordanesa maridada amb els vins de la DO Empordà i tastos en espais singulars.