La normativa municipal de Cadaqués impedeix la instal·lació de plaques solars per raons paisatgístiques. És amb allò que s’estan trobant alguns veïns del municipi que aposten per l’autoconsum energètic, però veuen inviable la possibilitat d’actuar davant el sobrecost de l’energia i manifesten la seva queixa. El planejament vigent de Cadaqués data del 1986 i té com a objectiu principal protegir l’estètica del municipi prohibint explícitament la instal·lació de plaques solars. Ara l’Ajuntament estudia canvis en la normativa per resoldre la problemàtica.

Cadaqués té un potencial important pel que fa a les energies renovables. Des del consistori s’està redactant el nou planejament i estudiant en quins sectors es podran posar plaques solars al municipi. L’alcaldessa Pia Serinyana incideix en la idea que «no es podrà posar en molts llocs, com ara el nucli antic i en llocs que provoqui molt impacte visual però, en altres llocs com en edificis amb coberta plana o en la zona periurbana, serà més fàcil». La redacció del POUM «és un procés lent» assenyala, per això s’està estudiant fer «una modificació de l’actual planejament abans de finals d’aquest any».

La redacció d’aquestes noves normes subsidiàries ajudaran a resoldre aquesta situació. El cas de Cadaqués és bastant singular perquè la prohibició afecta a tot el poble. Altres poblacions que també formen part del Parc Natural de Cap de Creus, com el Port de la Selva, no es veuen afectades per aquesta normativa.

Alguns veïns han manifestat el seu desacord i la sorpresa amb aquesta prohibició i argumenten que l’ús de l’energia solar és una opció ecològica i sostenible i que els posa en desavantatge respecte a altres municipis i comunitats que promouen activament la transició cap a fonts d’energia renovables. «Vivim a uns dos quilòmetres del poble i vam sol·licitar el permís per la instal·lació de plaques solars, però ens ho han denegat. Després d’estar en converses amb l’Ajuntament per buscar solucions, no ens donen resposta i el procés es dilata per una llei que està desfasada, ja que contempla una norma que no es pot posar res a les teulades de Cadaqués» explica Luca Macchi Monegal, veí del poble. «Tampoc les podem posar al jardí, si no obtenim una llicència especial».

L’Ajuntament no pot autoritzar la instal·lació de plaques fins que canviï el nou pla general «que es podria allargar fins a cinc anys, per això cal fer una excepció fins que no s’aprovi el definitiu» assenyala. Aquest fet el considera un greuge, ja que «em dedico a l’hostaleria i podria derivar part d’aquesta energia que em sobraria a la casa, cap als restaurants, i amb això guanya la societat». Macchi afirma: «Estem avalats per la Unió Europea, l’Estat espanyol i la Generalitat que ens empara en el tema de les energies renovables i veiem com des de Cadaqués ens ho bloquegen». Ramon Martin, també de Cadaqués, fa les mateixes consideracions: «Nosaltres tenim hotel i molt terreny on es podrien posar les plaques, però no podem».

Sobre aquesta controvèrsia, Pere Rocas, tècnic en energies renovables diu que «els objectius mediambientals dels ajuntaments són la reducció de la dependència energètica de l’exterior i reducció del CO₂. També han de fomentar la implantació d’energies renovables i incentivar-les amb reduccions fiscals. L’objectiu que s’han d’aconseguir el 2030 és reduir en un 30 o 35 % la dependència energètica respecte al 1990 i el 2050 aconseguir una neutralitat de CO₂» . En el cas de Cadaqués, ha prevalgut l’estètica del poble abans que l’eficiència de les cases i la reducció de la dependència energètica de l’exterior. Com a possibles solucions, afirma que «actualment existeixen sistemes discrets com ara panells de colors vermellosos com les teules de Cadaqués que s’integrarien arquitectònicament en el seu paisatge».