La il·lustració naturalista ha estat la gran protagonista del primer festival NarTura, organitzat durant el passat cap de setmana a Castelló d’Empúries per l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (Apnae). Durant dos dies, il·lustradors, editors, naturalistes i amants del medi ambient s’han trobat a les instal·lacions del càmping Castell Mar per a gaudir d’un extens programa d’activitats que també ha inclòs diversos recorreguts d’aprenentatge per la Rubina.

Diverses editorials i il·lustradors han exposat les seves novetats a les parades d’una fira que també ha tingut temps per al debat, amb un vermut il·lustrat en el qual van prendre part alguns dels autors més destacats del sector. NarTura ha posat l’accent en la il·lustració com a eina polivalent de divulgació científica, sensibilització en favor del medi ambient i impuls a la creativitat. Durant el festival, s’han presentat diversos llibres amb la presència dels autors, els quals han interactuat amb el públic assistent, com ara L’home que fabricava caixes niu, de Gemma Solà i Javi Gómez; Coneix, estima i protegeix, de Laura Fraile; Manual d’il·lustració científica, d’Ernest Cornellà i Alba Azaola. També s’ha presentat el màster d’Il·lustració científica de la UdG, per part de Carles Puche i Blanca Martí, i s’han fet diversos tallers i sortides. Durant la festa, l’artista Swen Schmitz ha acabat el nou mural que dona visibilitat a la caseta de la biodiversitat, situada a la carretera de Sant Pere, a tocar el Cortalet. Finalment, l’Apnae va aprofitar el festival per a celebrar el dinar anual dels socis, lliurant les insígnies commemoratives a tots els membres que han arribat als vint-i-cinc anys de compromís amb l’entitat.