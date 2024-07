Puigdemont referma el seu retorn i assegura que "només un cop d'estat ho podrà impedir"

Carles Puigdemont ha refermat aquest dissabte el seu compromís de tornar de l'exili "peti qui peti" per al pròxim debat d'investidura al Parlament, encara que sigui el de Salvador i que pugui ser detingut. "Només un cop d'estat em podrà impedir de ser-hi", ha assegurat en un acte a Els Banys i Palaldà, a la Catalunya del Nord, on han celebrat els quatre anys de la fundació de Junts. Davant d'unes 2.500 persones segons el partit, l'expresident també ha instat les "autoritats" a perseguir els jutges que no apliquin la llei d'amnistia i a "impedir una detenció que seria il·legal i arbitrària". Durant l'acte, els dirigents de Junts també s'ha compromès a "fer tot el que podem" per impedir que Illa sigui investit.