Atrapen a Barcelona un dels fugitius més buscats d’Itàlia, el 'capo' de la Camorra Francesco Lapis

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a Barcelona un dels fugitius més buscats i perillosos d’Itàlia, conegut per ser proper a la ‘Camorra Romana’. El pròfug tenia una condemna de presó per tràfic de grans quantitats de cocaïna, haixix i marihuana, i tenia una ordre europea de detenció i entrega emesa per les autoritats italianes. La investigació va començar quan Itàlia va informar a la Policia Nacional que aquest fugitiu podia ser a l’Estat, i es va treballar amb la hipòtesi que fos a Eivissa. Però gràcies a la cooperació internacional es va descobrir que persones properes a l’home tenien previst visitar-lo a Barcelona, així que es va iniciar un dispositiu de vigilància i seguiment que va acabar amb la detenció.

Aquestes persones, a l’arribar a Barcelona, van agafar un taxi, i la Policia Nacional les va seguir. Llavors, van notar que una altra persona els donava instruccions a través del telèfon mòbil amb mesures de seguretat per evitar ser interceptats. De fet, el grup va canviar de taxi.

Malgrat això, la policia no els va perdre la pista i el seguiment va permetre localitzar el fugitiu en una zona a la perifèria de la capital catalana. Allà, va ser ràpidament detingut.