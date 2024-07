Ferit crític en estimbar-se per un pont amb el cotxe a l'Escala

Una persona ha quedat ferida crítica en la sortida de via d’un turisme a l’Escala (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre s’ha rebut a les 03.20 hores de la matinada d’aquest dissabte a la GIV-6322, que connecta l’Escala i Albons (Baix Empordà). El vehicle accidentat s’ha estimbat per un pont sobre un petit rec i ha caigut per un marge d’uns cinc metres. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han desplaçat al lloc del sinistre. El ferit crític ha estat evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.