Una trentena de nois i noies han participat en el programa Anem per feina, que l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses tira endavant per facilitar la contractació juvenil per cobrir vacants laborals durant la temporada d’estiu de Roses. El CAR de Roses és el punt de trobada entre les empreses del municipi i les persones joves de 16 a 29 anys. Fins a finals de juny, poden continuar presentant els seus currículums al Punt d’Informació Juvenil del CAR, des d’on es trametran a les empreses que hagin presentat vacants. Una trentena de nois i noies, la majoria de les persones joves de 16 a 18 anys, ja han portat el seu currículum. Només un baix percentatge és de persones de més de 18 anys. A través d’aquest programa s’agilitza la realització d’entrevistes i contractació.

Cal tenir en compte que queden uns dies de maig i tot el juny, perquè els joves puguin continuar enviant currículum i les empreses enviant les seves ofertes. Fins ara han estat onze les empreses. Entre aquestes s’hi troben un museu, un supermercat, dues immobiliàries, una botiga de bijuteria i regals, un hotel, establiments diversos de restauració (gelateria, restaurant, fast food, entre altres), una pastisseria i una empresa de lloguer de patins. El programa permet que, en funció de les vacants rebudes, se seleccionaran els currículums que més s’adaptin a les necessitats del lloc de treball. Un cop feta aquesta primera selecció, es trameten les candidatures a les empreses interessades, a fi que aquestes puguin valorar-les i entrevistar o realitzar el procés de selecció directament amb els i les joves. La valoració d’aquesta edició per part de l’Ajuntament està essent molt positiva, ja que d’ençà que es va posar en marxa el programa a principi del mes d’abril passat, la participació ha estat més alta que en edicions anteriors, assenyala la regidora de Joventut, Vero Medina.