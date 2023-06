Pandaventura és un parc infantil que va néixer a Figueres l’abril de 2021. Des de llavors, han compartit i celebrat amb molts nens i nenes els seus aniversaris, i la família Panda sempre hi ha estat present.

A part de celebracions, Pandaventura també ofereix la possibilitat de llogar una sala i també l’opció de llogar tot el parc.

Han organitzat, juntament amb Ludis Lleure i Sport, els casalets de Nadal, Setmana Santa i el de preestiu al mes de juny; i aquest any ofereixen també el casal del mes d’agost!

Casalet Preestiu: 23, 26, 27, 28 i 30 de juny (per dies)

Casal Agost: de l’1 al 31 d’agost (per quinzenes)

Volen remarcar que gràcies a la bona organització i el bon funcionament de tot l’equip de monitors han aconseguit que els nens i les nenes d’entre 3 i 10 anys s’ho passin d’allò més bé amb la programació que els estan preparant: manualitats, esports, jocs tradicionals, balls, gimcanes...

Al parc infantil de Pandaventura a Figueres, hi habita una família de pandes que ha vingut des de molt lluny, amb moltes ganes de jugar i de compartir amb els vostres petits aventurers la seva peculiar forma de divertir-se a la selva. En Vito, la Miranda, la Wanda i l’Otto s’han encarregat personalment d’escollir les millors atraccions perquè els nens no parin quiets: saltaran, baixaran per tobogans de tota mena, s’enfrontaran a trampes tropicals, travessaran ponts i s’enfilaran tan amunt com puguin.

Seguint la família Panda i altres habitants d’aquesta selva, els petits grans exploradors practicaran les seves habilitats psicomotrius i les posaran a prova per superar els reptes que amaga Pandaventura. Però el més important és que els nens i nenes s’ho passaran d’allò més bé en aquest parc infantil i sortiran de la selva amb un somriure d’orella a orella.

En Vito i la Miranda, els pares de la família, saben que la seguretat dels petits exploradors és el més important. Per això, el parc infantil a Figueres compta amb unes instal·lacions completament segures, que han estat dissenyades especialment per a la diversió dels menuts de la casa.

Us esperen a Pandaventura!