El vint-i-cinc de maig va començar la primera fase del projecte Poseidonia-Grows per a la replantació de tres-centes plantes de posidònia a la cala Sa Sabolla de Cadaqués. Aquesta acció pretén reduir la presència de l’alga invasora Caulperpa cylindracea. Aquest projecte es va començar a gestar fa un any i es planteja com una prova pilot que, si funciona, es podria reforçar en un futur. Per evitar que la pèrdua de posidònia oceànica continuï en aquesta cala i permetre’n la recuperació natural a través dels trasplantaments, el fondeig lliure a cala Sa Sabolla quedarà prohibit definitivament, sense perjudici que el Parc Natural de Cap de Creus o el MITECO instal·lin alguns fondejos ecològics, per satisfer parcialment l’alta demanda turística de fondeig en aquesta cala.

Per replantar la posidònia s’ha fet servir un sistema força innovador que ha consistit a recollir el fruit que allibera la planta i que arriba a les platges, per portar-lo al viver de Portman, Cartagena, i fer-lo germinar. Una altra manera és fer-ho amb fragments vegetals, però l’índex de supervivència és baix. «Hem tingut la sort que el Ministeri per la Transició Energètica té un aquari a Cartagena i ens van cedir les plantes germinades», explica Salva Manera, fundador d’Empordà Mar. «Fer-ho d’aquesta manera ha estat com tancar el cicle, perquè aquesta llavor que no hauria germinat, i que s’hauria perdut, l’hem germinat i l’hem tornat a l’origen», assenyala Marta Bayona, tècnica de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE).

Per trasplantar la plàntula s’ha fet de dues maneres: una on les plantes estan ancorades en unes catifes, i l’altra, replantant-les una a una i subjectant-les amb unes forquilles de metall recobertes amb cera d’abella per no alterar les condicions químiques del voltant i protegir la planta.

L’estudi vol contribuir a la millora del coneixement de les tècniques de restauració de praderies de posidònia oceànica, l’estimació del balanç d’emissions de carboni i sensibilitzar la població del cap de Creus sobre la utilitat del projecte Posidona-Grows i al sector nàutic recreatiu i turístic de la zona, sobre les pràctiques de fondeig responsable i la necessitat de no fondejar a la Cala. «És important saber que el creixement de la posidònia és molt lent i aquest és un treball a llarg termini. S’ha de ser conscient que és molt costós recuperar les praderies malmeses i és molt fàcil destruir-la», assegura Bayona.

Una de les línies d’investigació del projecte és la capacitat i l’efecte que té la posidònia per capturar el CO2 de l’atmosfera, que és deu vegades superior a les dels arbres. Tot i això, encara s’ha de dissenyar el procediment per investigar això, per tant, aquesta part encara està en un estadi inicial.

Propera replantació

El vint-i-set de juny l’equip tornarà a fer una immersió i replantarà tres-centes plàntules més seguint el mateix mètode. Es faran uns polígons d’un metre quadrat a les zones on hi ha clapes de posidònia distribuïts en els 1.100 metres quadrats.

Des de fa uns anys, la Caulperpa cylindracea està present a la zona del cap de Creus i va guanyant terreny, «la posidònia està en regressió i hi ha moltes zones de mata morta, encara no coneixem el potencial de l’alga invasora i el que no volem és que tingui més espai per establir-se», declara la tècnica de RAMPE.