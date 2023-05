L'Associació Otras Manera i Empordà Mar posaran en marxa aquest dijous la primera fase del projecte PosidoniaGrows, que té com a objectiu replantar unes 700 plàntules de posidònia a Cadaqués per frenar-ne l'erosió i reduir la presència d'una alga invasora, la Caulperpa cylindracea. La iniciativa permetrà recuperar per a prada viva uns 25 metres quadrats dels 1.100 que es calcula que hi ha de mata morta coberta per l'alga invasora i es durà a terme a la cala Sa Sebolla, on s'ordenarà el fondeig.

El projecte es va començar a gestar fa un any i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cadaqués, la Universitat Rovira i Virgili, el Parc Natural de Cap de Creus, el MITECO, IMADEA, l'Associació Mar d'Amunt i la Confradia de pescadors del Port de la Selva. La replantació de les primeres 300 plàntules de posidònia oceànica –cedides pel viver Portman del MITECO- es farà aquest dijous. Serà la primera fase d'aquest projecte que busca frenar l'erosió de la mata morta d'aquesta espècie, recuperar per a prada viva part de l'extensió morta a Sa Sebolla així com reduir la presència d'aquesta alga invasor. També vol contribuir a la millora del coneixement i les tècniques de restauració d'aquestes praderies, estimar el balanç d'emissions de carboni i sensibilitzar la població sobre les pràctiques de fondeig responsable i la necessitat de no fer-ho en aquesta cala. La iniciativa es planteja com una prova pilot que, si funciona, es podria reforçar en un futur. Actualment, l'àrea de mata morta coberta per Caulerpa cylindracea s'estima en uns 1.100 metres quadrats i aquest projecte només pretén plantar-ne 25. Per evitar que la pèrdua de posidònia es mantingui en aquesta cala i permetre'n la recuperació natural a través dels trasplantaments, el fondeig lliure a cala Sa Sabolla quedarà prohibit. Això, asseguren els promotors, sense perjudici que el Parc Natural de Cap de Creus i/o el MITECO hi instal·lin fondejos ecològics.