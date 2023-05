Les plaques fotovoltaiques del Centre de formació Integral Ferran Sunyer, les de la piscina municipal i del Centre Joaquim Xirau ja són una realitat. Aquest és un pas més per fer de Figueres una ciutat més sostenible.

Les de la piscina suposaran un estalvi energètic de 16.000 euros anuals, les del Centre Ferran Sunyer, 70.000 euros anuals i aquesta setmana s'acabarà la instal·lació del centre Joaquim Xirau.

Per altra banda, també està en marxa el projecte per a la instal·lació de l'escola Pous i Pagès i Anicet de Pagès, que seran d'ús compartit per tal de fer-les funcionar com a comutitat energètica.

La regidora de Sostenibilitat, Ester Marcos, ha explicat que "aquest és un pas endavant per fer de Figueres una ciutat més sostenible, millorant la gestió d'eficiència i sostenibilitat als equipaments municipals".