La xarxa de micropobles de Catalunya fa temps que lluita per a obtenir recursos i aconseguir evitar el despoblament oferint serveis i qualitat de vida als seus habitants. També en el camp de la sostenibilitat és on alguns d'aquests municipis han assolit fer forat. A l'Alt Empordà hi ha nombrosos casos que posen en relleu aquesta lluita. Palau de Santa Eulàlia, amb només 115 habitants, en seria un. Aquest mandat que ara s'acaba ha tingut el poble empordanès com a protagonista per la recuperació de la seva escola, però també pels esforços que ha fet el govern municipal, encapçalat per Xavi Camps, a l'hora de lluitar contra el canvi climàtic i l'ús de les energies sostenibles.

"No només parlem de la sostenibilitat energètica sinó també dels nostres entorns, els espais verds, la gestió de residus o ara que està a l'ordre del dia, la gestió de l'aigua on hi hem fet diverses actuacions preveient sequeres importants com ens passa ara", explica Camps. "En el cas de l'autosuficiència energètica ja fa anys que hi treballem afegeix. Quan encara ningú parlava de comunitats energètiques -afegeix- ja exploràvem quines possibilitats teníem de ser autosuficients en aquest aspecte. Havíem fet estudis de les necessitats reals, però llavors la normativa no acompanyava, i ara mateix amb els diferents tècnics del consell comarcal i la Diputació aconsellen en els seus estudis apostar per l'autoconsum que és diferent de tenir una comunitat energètica. Per això hem potenciat bonificacions de l'IBI i l'ICIO, tramitar les instal·lacions amb celeritat i ja estem treballant en una modificació del planejament que no regulava prou bé aquest tipus d'instal·lacions i, per tant, que la normativa no sigui un impediment per posar diferents tipologies de generació renovable com fotovoltaiques, aerogeneradors per autoconsum, geotèrmia... Això sí, d'una manera lògica i ordenada a qualsevol punt dels nuclis, ja que entenem que la millor energia és aquella que es genera més a prop. Tanmateix, s'ha aconseguit baixar un 36% el consum energètic del municipi posant fotovoltaiques a l'escola, les bateries virtuals, millorant els tancaments, instal·lant fonts de calor i fred sostenibles i canviant a leds l'enllumenat públic entre d'altres. Moltes vegades això també passa per canvis conductuals com condicionar els horaris dels serveis a la generació energètica".

En aquest àmbit d'actuació dels micropobles, a Palau de Santa Eulàlia també han posat a disposició xerrades des de l'oficina energètica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà sobre cotxe elèctric, la factura elèctrica..., Perquè des del sector privat, domicilis, poguessin millorar aquest aspecte, ja que la responsabilitat ha de ser compartida, segons l'Ajuntament.

Com a reptes, de futur, l'Ajuntament ha estat treballant fins ara en una modificació puntual perquè ara mateix el planejament no deixa posar plaques fotovoltaiques en certes zones dels nuclis urbans ni altre tipus de sistemes de generació d'energia. "Treballem amb l'AMEP per poder tenir la gestió directa del cablejat elèctric que milloraria el seu manteniment i la millor gestió d'una possible comunitat energètica futura quan els condicionants ho permetin. Aquesta modificació s'haurà de treballar de manera participativa per decidir entre tots i totes quina nova normativa volem aplicar en el poble per regular, però alhora volem potenciar per generar energia amb renovables sense que això vagi en detriment d'impactes visuals, o d'altra índole".

Per Camps, "la sostenibilitat també passa pel transport i la mobilitat i a manca d'un transport públic que serveixi adequadament estem treballant el transport compartit i a demanda amb cotxe elèctric. Aquest és un projecte mancomunat que permetria la mobilitat sostenible des dels municipis quan sigui necessari. Aquesta proposta aniria acompanyada d'un carregador de vehicles per potenciar aquesta tipologia de transport".