Palau de Santa Eulàlia duplica l’alumnat un any després de reobrir l’escola

Després de cinquanta anys sense tenir-ne, el 13 de setembre de 2021, el petit poble de Palau de Santa Eulàlia va viure un moment històric amb la reobertura de la seva escola. Començava així un nou capítol en la vida d’aquest municipi que aleshores només tenia 111 habitants i poc més de vuit quilòmetres quadrats. Al cap d’un any, demogràficament hi ha hagut canvis, geogràficament tot continua igual. Darrere d’aquesta reobertura, aconseguida després de no pocs entrebancs, hi va haver l’obstinació de l’Ajuntament encapçalat per l’alcalde Xavi Camps i la voluntat d’obrir nous camins per part del Departament d’Educació de la Generalitat.

Palau de Santa Eulàlia recupera l'escola com a un revulsiu per al poble, després de 50 anys El dia abans de l’inici de curs, en un acte molt emotiu, el conseller Josep González-Cambray va parlar clar davant un públic expectant format per diverses generacions de palauencs, entre els quals hi havia alguns veïns que havien anat a les antigues escoles tancades mig segle abans. «L’escola és la que fa poble, quan batega una escola batega un poble. La llengua, la cultura i l’escola fan país. I, a partir de demà (referint-se al començament de curs), la llengua, la cultura i l’escola faran i fan Palau de Santa Eulàlia». El curs 2021-2022 va començar inicialment amb un grup de set alumnes, dos dels quals eren d’educació infantil i cinc de primària. Un any després, l’esforç de totes les parts ha donat un fruit positiu que farà que, abans d’acabar el curs, el nombre d’alumnes escolaritzats al poble s’hagi duplicat gràcies a l’obertura, aquest setembre, d’una nova llar d’infants. «Les xifres no enganyen –explica Xavi Camps–, aquest curs hi ha sis alumnes d’educació primària, tres d’infantil i sis a l’escola bressol. Han vingut dues famílies noves a viure atretes per l’oferta educativa». La disponibilitat de l’edifici que acollia el centre cívic, el dispensari i l’ajuntament va ser clau, ja que el govern municipal havia treballat amb anterioritat per a fer-lo sostenible, sense saber que es convertiria en escola de la ZER Empordà, amb la millora de les instal·lacions, el seu aïllament i la col·locació de plaques solars. «També va coincidir que havíem rehabilitat les antigues escoles, sense haver previst que tot plegat ens facilitaria la reobertura. Es van conjurar tots els astres. Amb l’afegit d’un equip docent que s’ha implicat a fons des del primer moment», afegeix l’alcalde. L'escola Palau de Santa Eulàlia reobre les portes després de 50 anys del tancament Habitatge «Volem que la gent jove no marxi» Després de fer el pla participatiu d’habitatge a 10 anys, l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia treballa des de fa temps per a aconseguir un objectiu: «Que la gent jove es pugui quedar a viure al poble. La reobertura de l’escola era essencial per a aconseguir-ho i ara estem fent tots els passos que podem per a tenir més disponibilitat d’habitatge», explica l’alcalde Xavi Camps Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament va adquirir un terreny urbanitzable a un preu assequible que permetrà construi habitatges socials «pensant sobretot en el jovent del poble». L’obra donarà continuïtat al nucli urbà.