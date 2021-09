Després de 50 anys del seu tancament, Palau de Santa Eulàlia tornarà a tenir escola, serà la cinquena de la ZER Empordà (Zona Escolar Rural). Xavier Camps, alcalde del municipi, expressa que «ens fa molta il·lusió poder reobrir perquè creiem que tots els serveis bàsics com l’educació o la salut, entre d’altres, han de ser repartits pel territori», i afegeix que «un poble sense escola és un poble que li manquen coses, i que pot fer perillar el seu futur. A més millora la cohesió i l’arrelament».

L’escola de Palau de Santa Eulàlia, un micropoble de 90 habitants, té matriculats set alumnes, quatre de la comunitat dels petits i tres de la comunitat dels grans. «La idea és fer un grup unitari, i que entre totes puguem anar desenvolupant les tasques d’aprenentatge que proposem o que se’ns proposin», explica Mireia Bellapart, directora del col·legi.

Aquest nou centre educatiu està ubicat a l’edifici de l’Ajuntament, i comptarà amb nombrosos espais: una aula destinada a la comunitat dels petits, per als infants d’educació infantil i cicle inicial de primària, una aula per a la comunitat dels grans, per cicle mitjà i superior, una gran sala polivalent, magatzem, despatxos i pati. Les aules de l’escola són molt amples i uns grans finestrals permeten que hi entri molta llum natural. Camps expressa que «jo sempre dic que el pati són els 9 quilòmetres quadrats del poble, ja que l’ideari de l’escola rural és posar l’entorn dins l’aula», en aquesta línia, Bellapart diu que «els nens ja es coneixen el poble, en són més experts que les mestres, i d’això n’haurem de treure suc».

Xavi Camps, alcalde: «Cal generar oportunitats, i es generen tenint una bona planificació a tots els nivells: en plans de joventut, d’habitatge, de comunicacions... si no l’escola sola és un bolet»

Es tracta d’un edifici sostenible, que ja comptava amb plaques solars i que millorarà la seva eficiència energètica «perquè ja teníem una subvenció demanada per aïllament de tancaments», afirma l’alcalde.

La reobertura

Aquest diumenge 12, a les dotze del migdia tindrà lloc l'acte de reobertura de l'escola. S'hi farà un homenatge als antics alumnes, els quals estan citats a assistir-hi. A més, es vol recuperar la història del centre, i «per això es demanen aportacions com imatges» explica Camps.

A més del col·legi, per tal que no perilli el futur del poble «cal generar oportunitats, i es generen tenint una bona planificació a tots els nivells: en plans de joventut, d’habitatge, de comunicacions... si no l’escola sola és un bolet», exclama Xavier Camps.