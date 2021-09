L’Escola Palau de Santa Eulàlia reobrirà de nou les seves portes demà, el primer dia de curs, 50 anys després del seu tancament. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha inaugurat avui a Palau de Santa Eulàlia les instal·lacions que ocuparà el proper curs la nova escola rural, conjuntament amb l’alcalde Xavier Camps.

El conseller ha expressat davant els assistents a l’acte de reobertura la satisfacció per poder obrir de nou un centre educatiu: “L’escola és la que fa poble, quan batega una escola batega un poble. La llengua, la cultura i l'escola fan país. I, a partir de demà, la llengua, la cultura i l'escola faran i fan Palau de Santa Eulàlia".

La nova escola tindrà 1 grup amb 6 alumnes, 2 d’ells d’educació infantil i 4 de primària, i ocuparà un espai de l’Ajuntament que s’ha adequat per al seu ús com a escola. El titular d’Educació ha posat de manifest la importància de la col·laboració entre les dues administracions públiques: “Volem fer un reconeixement a l’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia i al seu alcalde. Creiem que la recuperació de l’escola ha estat un bon exemple de col·laboració entre el municipi i el Departament, i els serveis territorials, per atendre les necessitats d’escolarització de les famílies del poble”.

Gonzàlez-Cambray ha ressaltat que "el Departament d'Educació està i estarà al servei de la ruralitat. Creiem en les escoles rurals i cada cop tenim més escoles bressols rurals a dins dels municipis, una aposta de país".

Per això, ha explicat, “hem apostat per facilitar la incorporació del primer cicle a les escoles rurals, en cooperació amb els Ajuntaments”, i ha manifestat que “sabem que si des de l’inici de la seva escolarització els infants més menuts es poden quedar al poble, afavorim l’arrelament de les famílies i l’equilibri territorial del país”.

“Estem decidits a enfortir la xarxa educativa pública i facilitar al màxim la igualtat d’oportunitats educatives, també en l’àmbit rural", ha conclòs.