«The Originals Fest», la concentració de furgonetes Volkswagen més multitudinària d’Espanya i de les més importants d’Europa, es va celebrar aquest darrer cap de setmana al Càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre, al destacat indret de Sant Pere Pescador. L’esdeveniment més esperat per als amants de les furgonetes Volkswagen va congregar a més de 1.000 furgonetes en la celebració de la seva dinovena edició. Dues setmanes abans de la data marcada, el càmping ja penjava el cartell de complet i preveia un nou rècord de participació. Així, un any més, centenars d’incondicionals de la marca i les seves furgos s’han reunit amb el clar objectiu de gaudir d’un cap de setmana en què conviuen el passat, present i futur de Volkswagen.

Per tal de no deixar a ningú fora i acollir a tants apassionats com fos possible, es va arribar a un acord amb l’associació de càmpings de Sant Pere Pescador. Així, tot i l’aforament complet de La Ballena Alegre, totes les persones que desitgessin participar en les activitats i assistir a la tradicional barbacoa van poder-ho fer, allotjant-se als càmpings propers d’Aquarius, La Gaviota, Las Palmeras i El Dunas. Tal com va comentar Toni Castellar, director del Càmping La Ballena Alegre, aquest és un mètode a què ja van recórrer abans de la pandèmia. A l’edició passada, es van poder acollir a tots els participants perquè el nombre era molt inferior al d’enguany. «Hem notat un canvi significatiu després de la Covid», explicava Castellar. L’acollida de l’esdeveniment, enguany, ha sigut increïble i l’estiu està ja completament reservat. «Ara hi ha molta més gent aficionada al càmping que abans. La pandèmia els ha descobert aquesta forma de viure les vacances de forma més sostenible i amb més consonància amb el medi ambient», va dir el director de La Ballena.

L’última edició de la concentració de The Originals, que venia amb força després d’haver estat aturada durant dos anys, va congregar més de 800 furgonetes i 6.000 assistents. «L’any passat vam celebrar la majoria d’edat de l’esdeveniment més especial per la nostra marca i vam aconseguir assolir el rècord d’assistència», va declarar Alex García, director de Màrqueting de Volkswagen Vehicles Comercials d’Espanya. Així com va explicar Castellar, però, existeix un abans i un després de la pandèmia. «El nombre de participants era molt més elevat abans, però ens ha reconfigurat», deia Castellar. Aquest any, s’espera arribar al rècord de participació d’abans de la pandèmia i superar, molt de llarg, l’assistència de l’edició passada.

La concentració de furgonetes Volkswagen al càmping La Ballena Alegre va néixer l’any 2004, coincidint amb el campionat del món de windsurf. En aquest context i durant aquella època, estava molt de moda veure tot de furgonetes Califòrnia entre els professionals de surf de vela. Això va motivar a la direcció del càmping a integrar ambdós mons en un cap de setmana, fent la proposta definitiva a l’equip de Volkswagen Alemanya. D’aquí va néixer la primera concentració de furgonetes, que girava sempre entorn del món del windsurf. «Ara ja fa cinc anys, però, que aquests dos esdeveniments es fan totalment per separat perquè tots dos han assolit una grandària destacable i ens és impossible acollir a tanta gent alhora», va comentar Castellar. La concentració va iniciar-se amb una aproximació de setanta furgonetes i enguany participen entorn de les mil, tant de Volkswagen com d’altres marques. Des del seu tercer any, la concentració de FurgoVolkswagen ja es van consolidar com la més gran d’Espanya i de les més importants d’Europa, sent només superada per la concentració organitzada a Hannover. «Nosaltres som els primers a organitzar un cap de setmana sencer pels apassionats de les furgonetes», va aclarir el director del càmping. Ara els hi estan sortint competidors que imiten la idea configurada el 2004 de la mà de Volkswagen, però tal com ho veu Castellar, aquest és un bon senyal d’èxit. «Organitzar una concentració, al cap i a la fi, és fàcil. El mèrit està a mantenir-se fent les coses bé i oferir la mateixa qualitat tenint 200 furgonetes o més de 1.000. Les nostres característiques instal·lacions, l’entorn natural i la nostra aposta per la sostenibilitat ho evidencien», va concloure el director de l’establiment.

Han creat una família i una tradició. Cada vegada s’hi suma més gent, però n’hi ha que participen en la concentració The Originals des del primer any. El 90% dels assistents són espanyols, la gran majoria catalans, i quasi un 10% són del País Basc, però també destaquen grups de furgonetes provinents de Mallorca i, fins i tot, d’Alemanya.