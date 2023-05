El jutge ha deixat lliure el conductor que va causar l'accident mortal a Saus però li ha retirat el permís de conduir.

Això és el que va decretar el magistrat del jutjat de guàrdia de Girona que diumenge va rebre al detingut.

El jove de 18 anys que divendres va xocar mortalment amb el cotxe contra un motorista quan circulava per la GI-623 a Saus. El motorista, de 51 anys, va morir a l'acte.

El magistrat ahir va acordar, d'acord amb les peticions de les parts, la llibertat provisional amb la retirada del carnet de conduir -privació de conducció en territori espanyol- i l'obligació de comparèixer en el jutjat sempre que sigui requerit, segons confirmen des del TSJC.

La causa està oberta per homicidi imprudent i està pendent de resultats d'altres proves per veure si s'amplia la imputació o no al conductor.