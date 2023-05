Els Mossos d'Esquadra han detingut per homicidi imprudent el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal de a la GI-623 a Saus i on ha perdut la vida aquest matí un motorista aquest matí.

El sinistre viari ha tingut lloc poc abans de les set del matí i ha consistit en un xoc frontal d'un cotxe i una motocicleta. El motorista ha mort a l'acte, la víctima mortal era un veí de l'Armentera, L.M.J. de 51 anys.

Els ocupants del cotxe per la seva banda han resultat ferit lleus, però no han requerit traslladat a l'hospital, segons el Servei Català de Trànsit. El conductor ha quedat atrapat a dins del cotxe i els Bombers l'han hagut d'extreure.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes de l'accident, que ha tingut lloc a la GI-623 a l’altura del punt quilomètric 7,1.

Investigació

Les primeres tasques d'investigació apunten que l'accident mortal s'hauria produït per una possible invasió del carril contrari per part del cotxe. Cosa que ha provocat el xoc frontal amb la moto, que ha quedat dividida en dos arran del fort impacte. Finalment, els agents han arrestat el conductor del cotxe i l'acusen de ser presumpte autor d'un homicidi imprudent.

En el lloc dels fets hi han actuat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers, i tres ambulàncies del SEM-.

Arran de la incidència s'ha hagut de tallar la GI-623 en tots dos sentits de la marxa. La situació viària s'ha normalitzat cap a tres quarts de deu, gairebé tres hores després dels fets.