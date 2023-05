El carrer Sant Josep de Figueres ha recuperat la normalitat per a la lliure circulació de vehicles en el tram comprès entre el carrer Sant Pau i el carrer Vilafant. Uns operaris van retirar la setmana passada les jardineres que impedien el pas per la calçada central a causa de la presència de la terrassa d’un bar restaurant que ha cessat la seva activitat. El carrer Sant Josep és el vial lateral de l’antiga Sala Edison i també té connexió amb el carrer Verge Maria.

Aquest no és l’únic cas de carrers de titularitat pública que estan tallats al trànsit de vehicles per la presència de terrasses, amb taules i cadires, d’establiments dedicats a la restauració. Passa el mateix al carrer Santa Margarida, darrere d’Hisenda, entre Era d’en Vila i Sant Josep Sol d’Isern i al carrer Orient, a tocar el de Tapis. L’Ajuntament va permetre l’ocupació de la via pública per potenciar la pacificació del trànsit i afavorir la restauració local.