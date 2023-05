Una quarantena llarga de persones, en representació de trenta-cinc entitats de Figueres i la comarca, han participat en l’arrencada a Figueres del projecte Veus Migrants, un laboratori ciutadà per a la participació cívica en la presa de decisions a la ciutat. La trobada, als Caputxins, va ser organitzada per l’ONG Azahara, presidida pel rosinc Mohamed El Amrani, amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat.

El projecte Veus Migrants «segueix el format de laboratori ciutadà i pretén crear espais de trobada on generar diàleg entre les diferents persones que componen la societat, en aquest cas la figuerenca, per promoure la participació de les persones immigrants en la vida pública», va explicar El Amrani als assistents. En aquest treball participatiu «posarem especial èmfasi en el protagonisme de les dones immigrades», va destacar Nora Mohamed Belther, secretària de l’associació.

«Volem que aquestes persones siguin escoltades i participin en la presa de decisions de les associacions, dels barris, de les entitats i dels partits polítics»

Després d’una xerrada introductòria, els representants de les entitats es van dividir en taules de debat per a definir i identificar les principals problemàtiques i els objectius que té el col·lectiu migrant en el seu dia a dia. «Volem que aquestes persones siguin escoltades i participin en la presa de decisions de les associacions, dels barris, de les entitats i dels partits polítics. Sorprèn molt que en algunes entitats ciutadanes les persones immigrades no hi siguin representades», va destacar la secretària d’Azahara.

L’organització sense ànim de lucre va néixer fa cinc anys a Girona i Salt i ara inicia el desenvolupament d’aquest projecte «amb la finalitat d’aconseguir una Figueres més inclusiva», en paraules del seu president. En plena campanya electoral, Mohamed El Amrani va recordar que «hi ha moltes persones que viuen i treballen aquí que no poden votar el seu alcalde o alcaldessa perquè no tenen dret a vot» i va insistir en la importància «de veure les persones immigrades com un valor» sense caure «en el paternalisme o l’assistencialisme» que les pugui estigmatitzar. Els tallers de Veus Migrants es duen a terme a Girona, Salt, Banyoles i Figueres. Entre els seus objectius, també hi ha l’elaboració d’un decàleg i manifest de mesures a assumir per part de les entitats participants i acompanyar el desenvolupament d’iniciatives que sorgeixin del laboratori ciutadà.

Dels tallers en aquestes quatre ciutats de la demarcació de Girona, Azhara espera que en sorgeixin propostes diferenciades que permetin elaborar una guia comuna que permeti «replicar aquest model d’acompanyament en processos participatius en altres municipis de Catalunya» a més a més de «dotar d’eines a futurs líders polítics i socials per apoderar-los en el procés natural de formar part d’organitzacions veïnals o educatives».