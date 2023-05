Aquest matí s’ha portat a terme la trobada final de la desena edició del Conte per Relleus de Castelló d'Empúries. A l’acte hi han participat tot l’alumnat de 5è de primària dels centres educatius del municipi, l’escriptora Mariona Masferrer i les assessores LIC. Els han acompanyat l’alcalde, Salvi Güell, i la regidora d’Ensenyament, Anna Massot, que els ha felicitat per la feina feta.

Al llarg del matí ha tingut lloc una petita celebració que s’ha iniciat amb una dinàmica relacionada amb els deu anys de l’activitat, que està organitzada des del Pla Educatiu d’Entorn. Finalment, com cada any, s’ha obsequiat els participants amb el conte de l’edició d’enguany i amb un esmorzar. El matí ha acabat amb la foto de grup davant l’exposició de la façana de la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués que porta per títol “10 Contes per relleus”, en homenatge a totes i tots els alumnes i personal docent que han participat en les deu edicions de l’activitat, que al llarg d’aquests anys han estat 1.086 alumnes, 34 mestres i molts altres professionals implicats. L’activitat pretén fomentar l’hàbit lector i el gust per l’escriptura creativa a l’alumnat. Consisteix principalment a escriure un conte col·laboratiu i en xarxa, entre les aules de 5è de primària de les escoles del municipi. L’alumnat parteix de la història que ha creat l’escriptora Mariona Masferrer expressament per a ells. Així mateix, l’escriptora és la que els proposa l’inici de la trama i qui en fa el seguiment entre capítols. Els alumnes també són qui elaboren il·lustracions per acompanyar els capítols, amb el seguiment de l’il·lustrador Sergi Moreso. El Conte per Relleus, és una de les activitats amb més participació del Pla Educatiu d’Entorn que compta amb el suport de l’equip LIC del Servei Educatiu de l’Alt Empordà.